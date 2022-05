Giro d’Italia a Santarcangelo, allestimenti per riprese aeree e tv già all’opera

A pochi giorni dall’11^ tappa del 105° Giro d’Italia, sale l’attenzione su Santarcangelo e le numerose iniziative organizzate per salutare la Corsa Rosa. Mentre diverse emittenti televisive hanno dedicato un servizio ai preparativi della città, sono disponibili le prime foto aeree di alcuni allestimenti straordinari realizzati per l’occasione.

Nella serata di ieri (venerdì 13 maggio) alle ore 19,30 su Rai Tre è andato in onda il servizio realizzato da Serena Biondini per il Tg regionale, con alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione e una panoramica sui preparativi in corso. Per chi non lo avesse visto, il servizio è disponibile sul sito di RaiNews al link https://bit.ly/tgr13mag (minuto 15:25).

Nei giorni scorsi, inoltre, la sindaca Alice Parma è stata ospite della trasmissione “A tutta bici” di TeleRomagna, andata in onda mercoledì 11 maggio. Condotta da Roberto Feroli, la puntata era dedicata proprio al Giro d’Italia, a ExtraGiro e alla Ciclovia Romagna-Toscana: in studio insieme alla sindaca Parma, Marco Selleri (ExtraGiro) e Liviana Zanetti (presidente associazione dei Comuni di prodotto turistico Romagna-Toscana). Anche in questo caso, è possibile rivedere la puntata online al link https://bit.ly/atb11mag.

Andrà in onda invece domani (domenica 15 maggio) alle ore 20,30 – poi nuovamente lunedì 16 e martedì 17 in orari attualmente in corso di definizione – il servizio realizzato questa mattina (sabato 14 maggio) da Roberto Bonfantini per Icaro tv (canale 18), media partner del Comitato di tappa. Protagonisti delle riprese la sindaca Alice Parma e il presidente della Pro Loco, Filiberto Baccolini, accompagnati da una pattuglia della Polizia locale su e-bike e dal gruppo ciclistico Santarcangelo Bike. Seguito dalle telecamere, il gruppo ha percorso l’itinerario cittadino della tappa di mercoledì 18 maggio, soffermandosi in alcuni punti d’interesse lungo il tragitto, compresa una pausa per un brindisi in rosa in via Battisti, dove sono presenti anche diverse vetrine allestite per l’occasione. A fornire al gruppo le biciclette elettriche utilizzate per il tour l’azienda santarcangiolese World Dimension, sponsor tecnico del Comitato di tappa.

Nel frattempo, sono pronti gli allestimenti che il giorno della tappa saranno visibili dalle riprese aeree, tra cui spiccano la parola “Santarcangelo” in rosa – allestita da Città Viva sui tetti di via Don Minzoni – e la frase “Santarcangelo saluta il Giro” lunga 75 metri – tre volte la Torre civica di Santarcangelo – realizzata lungo la via Emilia dell’impresa Agri Ubaldi srl (sponsor tecnico del Comitato di tappa) con 220 balle di paglia.

In occasione di Balconi Fioriti, infine, è disponibile per la vendita presso il mercatino dei libri già letti allestito dalla biblioteca Baldini sotto il porticato del Municipio la maglietta celebrativa realizzata da Fondazione Culture Santarcangelo in collaborazione con Eron. L’artista ha scelto di riprodurre sulla t-shirt l’opera “Tower to the people”, che ricorda il gesto di chi vince dopo una fatica e grazie alla presenza delle rose rimanda al colore simbolo del Giro, portando con sé un messaggio sociale e di pace attraverso lo sport.