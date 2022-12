Gli addobbi natalizi e le vetrine più belle – Libreria “Viale dei Ciliegi 17” Rimini

Un luogo magico, pieno e strapieno di libri bellissimi, di angoli dove rintanarsi a sfogliarli (da soli o con i genitori), di giochi fantastici. E per Natale vetrine stupende, con alberi pieni di pupazzi e scaffali di libri natalizi.

E’ la libreria “Viale dei Ciliegi 17”, nel centro di Rimini in Via Bertola 53. E’ nata nel 2004 come libreria specializzata per bambini e ragazzi 0-18 ispirata ai romanzi di Mary Poppins per anima e stile.

Un luogo che vive grazie alla passione dei librai (Gianluca, Serena, Elena), perché anche per innamorarsi della lettura può servire qualcuno che scocchi una freccia di Cupido.

Qui si trovano oltre 10.000 titoli di libri per bambini e adolescenti, sia dei maggiori marchi editoriali che di piccole case editrici di qualità. Una ampia e attenta selezione di libri illustrati, per bambini e non solo. Un settore dedicato alla didattica e alla pedagogia per genitori, insegnanti, educatori. Uno spazio dedicato solo alla prima infanzia, con libri e giochi specifici per i più piccoli. Una selezione curata di fumetti e albi illustrati. Giochi delle migliori marche internazionali, scelti in base alla qualità, alla creatività, all’estetica, al valore didattico. Gadget, con particolare attenzione al mondo dell’illustrazione.

Una libreria fornitissima, con una atmosfera magica e personale molto competente.

La libreria offre inoltre un ricco calendario di eventi per l’utenza libera (letture, laboratori, incontri…) e di servizi per la scuola (incontri con autori, gare di lettura e molto di più).

Il suo orario d’apertura è dal lunedì al sabato: 10.00-13.00, 15.30-19.30.

Come è scritto su una delle vetrine: “La vita è troppo breve per i libri brutti”. Ma alla libreria “Viale dei Ciliegi 17” libri brutti non ci sono.

Il Natale è bello, per ragazzi e adulti, anche con un libro in mano.