Gloria Lisi a Petrucci: “Toppa peggio del buco”

Quando le chiacchiere stanno a zero, è opportuno tacere perché i fatti sono fatti, ed è un fatto che la maggioranza ha fatto in modo che mancasse il numero legale per evitare di affrontasse un confronto dialettico e democratico su una questione rilevante per i cittadini riminesi. E’ un fatto che nei precedenti mandati i consiglieri di maggioranza hanno sempre interpretato il loro ruolo in maniera ben diversa (ricordo a te e a tutti tutti Galvani, Astolfi, Allegrini e lo stesso Morolli ora assessore che certo non si tiravano mai indietro nel presentare con interrogazioni i problemi a loro cari). Come pure è un fatto che la sottoscritta abbia un’esperienza politica, coltivata in dieci anni di impegno amministrativo per la città e che ne sia profondamente orgogliosa.”