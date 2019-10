Gnassi porta anche Misiani alla questura-scandalo di Rimini, lunedì vertice a Roma coi ministeri

Oggi il sindaco di Rimini ha portato anche il Sottosegretario a economia e finanze Antonio Misiani in visita alla nuova questura abbandonata di via Ugo Bassi e alla caserma G.Cesare appena dismessa dall’esercito. Il sindaco aveva già effettuato un analogo sopralluogo in compagnia di un altro sottosegretario, quello alla Difesa Giulio Calvisi,

L’idea sarebbe di realizzare la “Cittadella della Sicurezza” – Questura e caserma della Guardia di Finanza con relativi servizi – nella caserma sulla via Flaminia appena dismessa dal 121° reggimento di artiglieria contraerei “Ravenna”.

E di questo si parlerà già lunedì a Roma. Gnassi siederà a un un tavolo operativo interministeriale per fare il punto su proprio nuova questura e caserma Giulio Cesare.

(foto Manuel Migliorini)