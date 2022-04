Gradara alla BIT di Milano

Anche Gradara ha partecipato alla BIT di Milano, dove ha presentato il calendario degli eventi 2022 .

Tornata in presenza dopo la pandemia, la “Bit – Borsa Internazionale del Turismo”, andata in scena alla Fiera di Milano dal 10 al 12 aprile, si è rivelata una importante occasione per far conoscere al pubblico, formato non solo da visitatori e dai tanti curiosi accorsi all’evento, ma anche da operatori del settore, il nuovo calendario degli eventi 2022 che comprende, tra le altre cose, tanta didattica e numerose visite guidate. Il programma è stato realizzato dal Comune di Gradara, in collaborazione con Gradara Innova e Pro Loco di Gradara. Altro momento clou di questa due giorni milanese è stata, senza dubbio, la presentazione della prima edizione della “Guida Borghi Marche”, curata dall’associazione dei “Borghi più belli d’Italia nelle Marche”.

Spiega la responsabile Relazioni Pubbliche di Gradara Innova Mariangela Albertini: “Questa è stata un’opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo per promuovere le certificazioni turistiche di qualità di cui Gradara si è fregiata nel corso di questi anni, ovvero la “Bandiera Arancione” e il titolo dei Borghi piu Belli d’Italia, solo per citarne alcune. Oltre, naturalmente, al progetto l’Itinerario della bellezza”, voluto ed ideato da Confcommercio Marche Nord/Pesaro e Urbino per valorizzare e promuovere la bellezza e le eccellenze della provincia di Pesaro Urbino, delle Marche, in Italia e nel mondo, che sta riscuotendo un grande successo. Grazie al forte legame territoriale con Gabicce e Pesaro, quest’ultima nominata, da poco, “Capitale della Cultura 2024”, abbiamo intrecciato rapporti proficui con diverse realtà, associazioni, istituzioni regionali, consiglieri regionali, amministratori locali e, soprattutto, operatori turistici e culturali, con l’obiettivo di far conoscere la nuova destinazione turistica Riviera del San Bartolo che racchiude in un unico pacchetto: natura, cultura e sport”.

“Inoltre – prosegue Albertini – ho registrato un podcast per il progetto “Loquis”, la prima piattaforma di “geo-podcasting”. Si tratta di uno strumento digitale che permette di scoprire in maniera semplice, gratuita e innovativa, tutto quello che ci circonda, da un punto di vista turistico e culturale”.

“Ho cercato di presentare Gradara come destinazione turistica a 360’, quindi non incentrata solamente sulla Rocca e il camminamento, ma sottolineando anche tutte le attivita didattiche e tematiche che vengono portate avanti, quotidianamente, nel nostro borgo – conclude la Albertini –.Un doveroso ringraziamento va al presidente Francesco Acquaroli per averci dato l’opportunità di poterci promuovere in un palcoscenico cosi importante come il Bit di Milano”.