Gradara: dal 10 settembre in mostra i temporali di Francesco Gennari

Sarà inaugurata lunedì 10 settembre, alle 20.30, all’entrata del castello, la mostra fotografica “Stormchaser”, di Francesco Gennari.

Francesco Gennari abita a Gradara e fin da bambino ha la passione per la Meteorologia ed i suoi fenomeni più estremi. Nel 1997 è uscito un film, dal titolo Twister. Aveva solo 6 anni quando lo vide per la prima volta, ma impresse in lui un’idea, una folle idea che non lo lasciò più. Sapeva cosa avrebbe voluto fare più di tutto nella vita, ovvero andare a caccia di temporali, o come è definito nel gergo americano, lo “Stormchaser”. Ora ha 26 anni, e da 5 dedica anima e corpo a questa attività. Tramite lo studio dei modelli fisico matematici, riesce ad elaborare una previsione e capire in quale zona e quando saranno più probabili temporali violenti. Ogni anno, percorre centinaia, migliaia di chilometri in cerca del temporale perfetto nelle pianure del centro-nord Italia, oltre a fotografare fulmini e trombe marine nel mare adriatico, dalla costa romagnola e marchigiana. Il suo obiettivo, oltre a quello di realizzare fotografie e documentari pieni d’emozioni, è di far conoscere a più persone possibile questa scienza così sottovalutata e sottostimata nel nostro paese qual è la Meteorologia, contribuendo ad incrementare il livello di prevenzione e di allerta, specie in questa era di cambiamenti climatici. Non appena gli sarà possibile, andrà anche a studiare e a documentare i tornado nelle “great plains” in America.

Info:

324 9027478