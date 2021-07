Gradara: iniziative dedicate ai più piccoli. il programma estivo

Dai laboratori per tutta la famiglia agli spettacoli di magia passando per itinerari tra storia e divertimento. Il regno dei più piccoli sorge ai piedi del Castello di Paolo e Francesca. Anche quest’estate numerose sono le iniziative dedicate ai più piccoli che si svolgeranno per tutto l’arco dell’estate a Gradara. Spettacoli, rassegne, appuntamenti teatrali: un cartello più ricco che mai attende bimbi e bimbe di ogni età che faranno tappa nel borgo marchigiano. Gradara si conferma dunque una destinazione turistica a misura di famiglia. Merito, da un lato, del Castello, che con la sua magia e i suoi misteri continua ad incantare e suggestionare i più piccoli, dall’altro dei tanti eventi organizzati come di consueto da Comune, Gradara Innova e Pro Loco.

Primo appuntamento da segnare in agenda è quello con “Alberi, mura e altre storie”, in programma tutti i lunedì di luglio e agosto alla Casa del Gufo (ritrovo presso Torre dell’Orologio all’ingresso del borgo) a partire dalle ore 11. Un evento (età consigliata: dai 5 anni in su), promosso e organizzato da Gradara Innova e dal Cea ‘Selve di Gradara’ che nasce con l’obiettivo di offrire ai più piccoli la possibilità di liberare la loro fantasia, stimolandola e pungolandola attraverso la narrazione dei segreti e delle curiosità che si celano tra le mura del Castello. In quanti, ad esempio, si sono mai chiesti perché esso è stato costruito in cima ad una collina e come mai le sue mura sono così possenti? Queste ed altre domande si cercherà di dare una risposta andando a curiosare dietro i mattoni e dietro gli alberi ammantano le pendici del Castello. Ma i più piccolo non saranno soltanto ascoltatori passivi. A loro infatti sarà chiesto di mettersi in gioco attraverso la propria manualità e creatività.

Durata: 1 ora e 30 min. circa

Costo: 5 euro a bambino (adulto accompagnatore gratis).

Info:

0541 964673

3311520659

e-mail: ceagradara@gmail.com

L’eccentrico e divertente personaggio di Madonna Gismonda sarà invece la protagonista assoluta dell’attività per famiglie in programma nelle giornate del 21 luglio, 18 agosto e 15 settembre a partire dalle ore 21. In questo gioco – viaggio indietro nel tempo, Madonna Gismonda prenderà per mano i più piccoli e i loro genitori e li catapulterà direttamente nel Medioevo svelando, con la sua simpatia, i segreti di Gradara, del suo borgo e del suo Castello. Imparare divertendosi sarà la parola d’ordine di questa magica avventura dedicata a tutti coloro che desiderano scoprire cose nuove e vivere esperienze elettrizzanti.

Prenotazione obbligatoria

0541964673

331 1520659 (posti limitati)

età consigliata: dai 6 anni

durata 1 ora circa

costo 5 euro a bambino

sconto speciale locali 3 euro a bambino

(riservato ai residenti nei comuni di Gradara e Gabicce muniti di documento d’identità.

Tutte le domeniche e i martedì di luglio e agosto, a partire dalle 10.30, Gradara diventerà il palcoscenico per un giullare simpatico e dispettoso. Un personaggio irriverente e scanzonato, pronto a stupire e far ridere a crepapelle i bambini e i loro genitori con i suoi scherzi, i suoi tranelli e le sue battute. “Il Giullare e il castello” è il nome dell’itinerario, tra storia e arte di strada, che porterà il pubblico alla scoperta del borgo di Gradara, dei suoi punti panoramici e dell’immortale vicenda di Paolo e Francesca. Un tour nel quale non mancheranno sorprese, trabocchetti e colpi di scena… il tutto portato in scena dal simpatico giullare.

Su prenotazione.

Quota itinerario a partire dai 3 anni 7 euro a persona

Gratuito sotto i tre anni

Durata: circa 1 ora

È consigliato per famiglie con bambini e per tutti coloro che hanno voglia di sognare con lo stupore di quando erano piccoli!

Il percorso è a numero chiuso di partecipanti e su prenotazione:

0541 964115

340 1436396

info@gradara.org.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna anche nel 2021 “Il piccolo Magic”, l’evento che farà fare un pieno di magia al borgo di Gradara. Le serate del 2 – 9 – 16 – 23 – 30 agosto saranno dedicate a tutti i bambini e agli adulti che non vogliono crescere. Un’atmosfera incantata attende i visitatori tra arte, musica e spettacoli onirici. Ad accoglierli ci sarà lui, il Contastorie, personaggio bizzarro, ironico, fantasmagorico.

Info:

info@gradara.org

340 1436396;

www.gradara.org/eventi-a-gradara/il-piccolo-magic