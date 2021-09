Gradara: lunedì i migliori bartender alla ricerca del miglior cocktail per celebrare Francesca da Rimini

Una sfida per amore a colpi di cocktail. Tutto pronto per “Brindisi a Francesca da Rimini”, l’evento in programma lunedì 13 settembre a partire dalle 17 nella cornice della Piazza d’Armi, inserito all’interno della rassegna FRANCESCA2021, ricco cartellone di appuntamenti culturali, mostre, spettacoli, concerti che quest’estate ha coinvolto i territori di Romagna e Marche e che proseguirà anche nei prossimi giorni a Rimini e in altre location. La manifestazione è promossa dal Comune di Gradara su idea e progetto di Ferruccio Farina Centro Internazionale di studi Francesca da Rimini, Luisa Bartolotti, e Giuseppe Annunziata, realizzata da AIBES Emilia-Romagna/Rsm, Marche, Abruzzo – Molise.

Il coordinamento dell’evento è curato da Giuseppe Annunziata, Consigliere Nazionale AIBES Emilia Romagna e RSM.

Sessanta bartender dell’A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) delle regioni Marche, Abruzzo- Molise ed Emilia Romagna-Rsm si sfideranno a colpi di shaker per realizzare il Cocktail ispirato al mito Francesca da Rimini e del suo bacio scelto tra le proposte dei prestigiosi partecipanti. Non solo cultura delle lettere, delle immagini e della musica nelle celebrazioni del VII Centenario Dantesco delle terre Malatestiane tra Romagna e Marche, ma anche cultura del buon bere con protagonisti di livello internazionale. I cocktail proposti in Brindisi a Francesca da Rimini dovranno interpretare le tre linee guida stabilite dal concorso.

Francesca da Rimini: eroina romantica dell’amore e della libertà, innocente, innamorata e appassionata

Il Bacio di Francesca e Paolo: il bacio per eccellenza, il bacio che suggella l’amore assoluto, che affascina innamorati e artisti, mito ed emblema d’amore

Passione: il sentimento assoluto e totalizzante che unisce i due innamorati e si esprime nel loro abbraccio ardente e appassionato.

È l’esaltazione dei sensi che unisce e fonde i loro corpi e le loro anime oltre la realtà e oltre la vita.

Ogni concorrente dovrà realizzare una ricetta inedita da proporre alle Giurie composta da maestri della Miscelazione: giuria degustativa, giuria tecnica, giuria estetica. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni Regione che accederanno direttamente alla selezione del 72° Concorso Nazionale Aibes che si terrà a Riccione a fine anno, inoltre verranno assegnati il Premio Città di Gradara e il Premio della Critica. A presentare e condurre il concorso Interregionale nella splendida e incantevole location sarà Spiridione Ripaldi, direttore artistico dei concorsi Nazionali Aibes e di molti eventi- format nel mondo del bartenting. L’ospite d’onore in giuria a capitanare il concorso sarà Giorgio Fadda, Presidente Mondiale dell’IBA (International Bartenders Association) con Jorge Soratti, Mauro Mahjoub, Danilo Bellucci, Samantha Migani, Peppino Manzi Annapaola Cammarano, Filippo Gasperi (Sindaco di Gradara ) Federico Mammarella (Assessore Comune Gradara ) e un giudice scelto tra il pubblico.

La giuria tecnica sarà composta da: Angelo Borrillo, Paolo Mascarucci, Luana Ferraresi, Miguel Catalini, Rocco Bucco.

A corredo dell’evento si svolgeranno spettacoli medievali, degustazioni con ospiti a sorpresa e infine i fuochi pirotecnici.

“Siamo lieti di ospitare questa manifestazione che va a concludere, con un momento di leggerezza, gli eventi gradaresi di FRANCESCA2021 – dichiara Filippo Gasperi, Sindaco di Gradara – il cui ricco programma proseguirà invece nei prossimi giorni a Rimini e in altre location. Una manifestazione che vede la partecipazione di un’associazione di livello internazionale come AIBES. Non poteva mancare, naturalmente, l’omaggio a Francesca da Rimini, che sarà celebrata con tre cocktail preparati dai migliori bartender“.

Ingresso muniti di Green Pass.