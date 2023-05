Gradara, The Magic Castle DECIMA EDIZIONE: torna l’evento per famiglie più atteso dell’estate

L’evento per famiglie che ogni estate trasforma magicamente lo splendido borgo di Gradara festeggia quest’anno la sua DECIMA EDIZIONE con un ricco programma di artisti internazionali che offrirà 4 serate indimenticabili a turisti e visitatori affezionati.

● THE MAGIC CASTLE: dal 6 al 9 AGOSTO NEL MAGICO BORGO DI GRADARA

Situato a pochi chilometri dal mare, al confine tra la Riviera Romagnola e le Marche, si staglia l’incantevole scenario medioevale di Gradara con il suo splendido Castello che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca decantata dal Sommo Poeta.

The Magic Castle è un’occasione speciale per scoprire il fascino dell’antico borgo marchigiano mentre i bimbi si immergono in un “mondo magico”.

La manifestazione, nata nel 2014, questa estate celebra la sua decima edizione con una festa di emozioni, musiche e colori. Il 6-7-8-9 agosto Gradara – insignita del titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia” – si prepara ad accogliere i visitatori con spettacoli straordinari, dal tramonto a mezzanotte. La direzione artistica dell’evento è affidata all’eclettico Marcello Franca che cura la manifestazione sin dalla sua prima edizione, in collaborazione con la Pro Loco di Gradara e il patrocinio del Comune di Gradara.

● 10 ANNI DI MAGIA

The Magic Castle, estate dopo estate, è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie, italiane e straniere, che tornano ad ogni edizione sia per scoprire sempre nuovi artisti, sia per rivivere la magia che sa regalare lo splendido borgo di Gradara. Nelle edizioni 2020 e 2021 la manifestazione è stata realizzata “in versione ridotta” a causa della pandemia con il titolo provvisorio di Piccolo Magic, ma finalmente l’estate 2022 ha segnato il ritorno di una versione più estesa che ha riscosso nuovamente un grandissimo successo di pubblico. Infatti, la nona edizione 2022 ha portato a Gradara circa 100 artisti internazionali che hanno dato vita al ricchissimo programma ottenendo più di 10.000 ingressi di visitatori entusiasti. Il borgo è stato letteralmente “invaso” dalle performance itineranti, la musica dal vivo, i colori degli straordinari allestimenti, trasformando il borgo in un Castello Magico.

Il direttore artistico Marcello Franca unisce da sempre l’attività di performer e trasformista (è stato uno dei protagonisti della famosa discoteca Cocoricò di Riccione) con quella di attore, educatore per l’infanzia e insegnante di laboratori teatrali per bambini e adolescenti. “Qualità, creatività e originalità, questi sono stati da sempre i punti forti del nostro evento. – racconta il direttore artistico Marcello Franca – “Le farfalle degli allestimenti scenografici, leggere traghettatrici di sogni, ogni estate contribuiscono a creare l’atmosfera onirica del The Magic Castle trasportando i nostri ospiti in un mondo di fantasia. Le abbiamo volute sin dalla prima edizione perché rappresentano bene il cuore di quella che è la nostra festa: guardare il mondo dall’alto, sulle ali della fantasia e della leggerezza”.

● CENTINAIA DI ARTISTI INTERNAZIONALI

Durante le 9 edizioni The Magic Castle Gradara ha ospitato diverse centinaia di straordinari artisti provenienti da tutto il mondo che hanno saputo stupire e meravigliare i visitatori. Primi fra tutti i meravigliosi Saurus – imponenti draghi preistorici – della compagnia olandese Close-Act Theatre. Sempre dai Paesi Bassi, M.R. Image Theatre con il Big Bugs Street-Theatre Show, enormi insetti realistici come Conchita la Coccinella, Rudolf lo Scarafaggio, Priscilla lo Scarabeo. Il veneziano Teatro Pavana con i suoi affascinanti e stravaganti animali, Giraffe, Struzzi, Pappagalli, e Nellie l’enorme ippopotamo giocherellone. L’Aliens Family dei Morks, enormi extraterrestri sui trampoli, gli artisti della Italy Lion and Dragon Dance con la Danza del Leone Acrobatica che affonda le sue radici nella più antica cultura orientale. Gli acrobati di Evolution Dance Theatre con la loro fusione innovativa di danza, acrobazia e illusione. Gli artisti Milon Mela arrivano dall’India con le loro maschere giganti, Le Pupe Giganti dalla Spagna, Emad Selim con la sua Danza Sufi dall’Egitto, Sasha Frolova dalla Russia con la sua Cyberprincess Marie-Antoinette, e dall’Austria il mago del bodypainting Johannes Stoetter. E ancora (solo per citarne alcuni): il Teatro dei Piedi di Laura Kibel, i Funamboli Slackline, equilibrismi mozzafiato del Teatro Viaggiante e del Circo MagdaClan, La Famiglia Mirabella, le Illusioni di José Ramos, le marionette da polso di Coppelia Theatre, Materiali Resistenti Dance Factory, la Zastava Orkestar con la sua Musica Balkanica Itinerante, e tantissimi altri straordinari artisti che, estate dopo estate, hanno reso The Magic Castle Gradara un luogo magico dove ogni bimbo desidera ritornare.

● LA DECIMA EDIZIONE: 6-7-8-9 AGOSTO

Nell’estate 2023 si festeggerà il decennale: dal 6 al 9 agosto le quattro serate di The Magic Castle Gradara vedranno il ritorno di alcuni degli artisti che hanno fatto affezionare il pubblico come i gli olandesi Close-Act Theatre e l’acrobata ucraino Sergey Timofeev, mentre tra le novità arriveranno dalla Francia i musicisti Led Drummers e lo spettacolare show in stile Musical di Bollywood di Negma Dance Group.

Durante le serate dell’evento l’antico borgo medievale, allestito con scenografie che rendono l’atmosfera ancora più magica, accoglie i visitatori a partire dal tardo pomeriggio con spettacoli, performances, danze e musiche itineranti che si susseguono in loop fino alla mezzanotte, quando una straordinaria “esplosione” di coriandoli coloratissimi dà a tutti la buonanotte tra le urla entusiaste dei bimbi. Cenare nel borgo marchigiano arricchisce ancora di più l’esperienza delle famiglie che arrivano a Gradara per partecipare a The Magic Castle, tra ristoranti, osterie, pizzerie e piadinerie che offrono le tipicità della cucina tradizionale a cavallo tra Romagna e Marche, mentre i numerosissimi negozi che si susseguono lungo la via principale sono la sosta ideale per portarsi a casa deliziosi souvenir.

● THE MAGIC CASTLE…COMING SOON!

Il programma di The Magic Castle Gradara 2023 è in via di definizione, ma sarà certamente una decima edizione indimenticabile…per i bambini di tutte le età!

www.themagiccastle.it

INFO: Pro Loco Gradara: Tel. 0541 964115 – 340 1436396