I dinosauri invadono Cattolica. Inaugurata all’Acquario la valle preistorica  

C’è il Tyrannosaurus Rex, ci sono il Triceratopo, il Titanosauro e c’è anche il Dracorex hogswartia, che prende il nome proprio dalla scuola di Harry Potter, così vicini e veri da incutere timore e meraviglia. Sono le nuove star de Il Mondo dei Dinosauri la nuova area aperta il 20 maggio all’Acquario di Cattolica, una vera valle preistorica dove 13 dinosauri iperrealistici attendono famiglie, bambini, appassionati di preistoria e fan del Giurassico.



Per grandi e piccini si realizza il sogno di un viaggio nel tempo fino a oltre 65 milioni di anni fa, quando i rettili dominavano la terra. Si può diventare paleontologi per un giorno: una vasta area scavo nasconde vero reperti fossili che i bambini, armati di strumenti di altri tempi come setaccio, pennelli e secchielli, dovranno riportare alla luce. I preziosi ritrovamenti saranno poi riportati alla Casetta del paleontologo, e i ricercatori in erba riceveranno un premio, come riconoscimento per il loro “contributo alla scienza”.

“In 22 anni di vita, l’Acquario di Cattolica ha tagliato tanti nastri, per proporre conoscenza e divertimento – dice Patrizia Leardini, GM del Polo Romagna Costa Edutainment – Questa inaugurazione mi emoziona in modo particolare perché è dedicata ai bambini e alla loro voglia di conoscere i grandi protagonisti del passato: da ora potranno farlo, con un livello di interazione altissimo. È un’area che ho desiderato tanto aprire e per la quale abbiamo lavorato contro il tempo. Da oggi l’Acquario più grande dell’Adriatico offre una nuova attrattiva per le famiglie che visitano Cattolica e la Romagna”.

Il taglio del nastro è infatti avvenuto a quattro mani, con la Sindaca del Comune di Cattolica Franca Foronchi, che ha dichiarato “Partecipo con piacere a questa inaugurazione. L’Acquario di Cattolica rappresenta una importante risorsa per il nostro territorio, capace di attrarre, educare ed intrattenere le famiglie. Questa mostra arricchisce l’esperienza della visita e apre un nuovo scenario, quello del mondo dei dinosauri, che saprà catturare grandi e piccini. Possiamo dire di inaugurare oggi anche la stagione turistica e vogliamo ringraziare il Gruppo Costa Edutainment che si sta adoperando al massimo per accogliere nel migliore dei modi quanti sceglieranno Cattolica per trascorrere le proprie vacanze” .

La novità 2022

Trovare un prodotto che potesse soddisfare le esigenze di Costa Edutainment non è stato semplice. Il gruppo, che in Italia gestisce 11 strutture, basa la sua offerta di tempo libero di qualità sul modello edutainment. Tradotto letteralmente, il termine significa divertimento intelligente, tradotto in emozioni, invece, vuol dire: “Fare spalancare gli occhi di meraviglia mentre si impara a conoscere e ad amare il nostro Pianeta”.

Il Polo dei parchi CE in Romagna, diretto dalla general manager Patrizia Leardini, è riuscito a trovare la soluzione nei dinosauri della Geomodel, azienda di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, diretta da Mauro Scangiante, realtà artigianale che ha saputo mettere insieme diverse conoscenze del sapere e della tecnica.

I dinosauri, frutto del lavoro di studiosi, paleontologi e ricercatori e tecnici da una parte e di artisti, scenografi e disegnatori dall’altra, al grande impatto emotivo uniscono il rigore scientifico, certificato da un comitato di paleontologi e geologi, da università ed enti italiani e stranieri.

Le riproduzioni godono del patrocinio scientifico dei Dipartimenti di Scienze della Terra di tre atenei, le Università degli studi di Firenze e Pavia e della Sapienza di Roma, di sei musei di storia naturale, preistoria, geologia, scienze naturali (Firenze, Bologna Voghera, San Lazzaro di Savena, Castell’Arquato) e di due enti di ricerca nazionali, la Società Italiana di Scienze Naturali e la Società Geologica Italiana.

Con ‘Il Mondo dei Dinosauri’ incluso nel biglietto, l’Acquario introduce un’importante novità che si affianca alla visita della struttura che ospita gli squali toro più grandi d’Italia, pinguini, lontre, caimani, rettili e 3000 esemplari di 400 specie diverse, per un’esperienza immersiva e completa nel mondo della natura.

L’Acquario è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30 (ultimo accesso alle casse alle 16.30). Dal 20 maggio il prezzo dei biglietti è di 23 Euro (intero) e 19 Euro (ridotto) ai botteghini, mentre chi acquista online gode di sconti speciali e della formula “Prima acquisti, più risparmi”.

Info:

www.acquariodicattolica.it

CON IL PATROCINIO SCIENTIFICO DI:

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma

Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro di Savena (BO)

Museo di Storia Naturale di Firenze

Museo di Scienze Naturali di Voghera

Museo Geologico “Giovanni Capellini” di Bologna

Museo Geologico “G. Cortesi” di Castell’Arquato (PC)

Società Italiana di Scienze Naturali

Società Geologica Italiana

Museo Mineralogico Campano

I DINOSAURI

1 ALLOSAURO (Allosaurus fragilis)

2 ORNITOLESTE Ornitholestes hermanni

3 TITANOSAURO Titanosaurus indicus

4 TETISADRO Tethyshadros insularis

5 TARCHIATarchia gigantea

6 STIRACOSAURO Styracosaurus albertensis

7 PACHIRINOSAURO Pachyrhinosaurus lakustai

8 DEINONICO Deinonychus antirrhopus

9 PARASAUROLOFO Parasaurolophus walkeri

10 DRACOREX Dracorex hogwartsia

11 ANZU Anzu wyliei

12 TIRANNOSAURO E LA SUA PREDA (TRICERATOPO) Tyrannosaurus Rex e Triceratops