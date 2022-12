I Frecciarossa raddoppiano le fermate a Riccione

Dall’Emilia alla Puglia le Frecce di Trenitalia si tingono di rosso: con l’upgrading delle ultime due coppie di Frecciargento in servizio fra Venezia e Lecce e di una coppia fra Milano e Ancona, sulla direttrice Adriatica correranno solo Frecciarossa. E’ una delle novità del nuovo orario di Trenitalia in vigore da domenica 11 dicembre in cui il ruolo strategico dell’Emilia-Romagna e del nodo di Bologna nel network delle Frecce si conferma con l’introduzione di una ulteriore corsa veloce per Milano – con fermata anche a Reggio Emilia Mediopadana – e la conferma dei collegamenti diretti fra il capoluogo emiliano e Roma Fiumicino dedicati a chi deve raggiungere l’aeroporto.

Per le feste intensificati i collegamenti per il Sud, le montagne piemontesi e la costa romagnola. Raddoppiano le fermate nella stazione di Riccione. Nei periodi di ponti e festività sono confermate la coppia di Frecciarossa notturni Milano-Reggio Calabria, con fermate a Reggio Emilia Mediopadana e Bologna Centrale e le fermate aggiuntive dei treni della direttrice Adriatica nella stazione di Riccione che passano da quattro a otto. Torna anche il Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia Mediopadana. Grazie al network Freccialink sarà poi possibile raggiungere in treno più bus Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa-Val di Fiemme e Courmayeur. A portata di mano anche le città d’arte dove non arrivano i binari grazie ai FrecciaLink, servizi su gomma in connessione con le Frecce da e per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Ravenna e Roma, con fermata anche nella stazione di Rimini.

Compie un anno il collegamento in Frecciarossa tra Milano e Parigi, che ha fatto registrare un valore medio di riempimento costante tutto l’anno pari all’82% (un treno ad alta velocità è riempito in media al 50-60%) e ad aprile sono partiti i primi collegamenti interni in territorio francese fra Parigi e Lione. L’opzione Parigi in Frecciarossa è conveniente anche per chi parte da Bologna, con salita nella stazione centrale alle 13.56, cambio a Milano e arrivo a Parigi alle 22.33. al rientro, la partenza dalla Gare de Lyon è alle 6.35, con arrivo a Bologna alle 15.24. Frecciarossa è anche in Spagna. Il 25 novembre è cominciato il servizio Alta Velocità del Gruppo Fs con il viaggio del Frecciarossa 1000 di Iryo, il nome commerciale del primo operatore privato spagnolo ad alta velocità partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia, sulla rotta Madrid-Barcellona via Saragozza. Confermate la coppia di Eurocity giorno fra Bologna e Zurigo e la coppia di Euronight da Bologna per Monaco di Baviera e Vienna.