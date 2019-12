Ieg, Peraboni nuovo ad. Sindaco Vicenza: “Cagnoni ha fatto un’ottima scelta”

Nel pomeriggio di oggi è stato annunciato dal Presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni il nuovo amministratore delegato di Ieg. Si tratta di Corrado Paraboni, già direttore della Fondazione Fiera di Milano dal 2010 al 2015 e amministratore della Fiera meneghina dal 2015 al 2017. A stretto giro il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha commentato positivamente la notizia.

“Esprimo soddisfazione per la nomina di Corrado Peraboni che rappresenta una figura di alto profilo, in grado di garantire una guida sicura di IEG in vista delle prossime impegnative sfide. Avevo chiesto personalmente al presidente Cagnoni di individuare un professionista con grande esperienza in campo fieristico che fosse in grado di far proseguire l’attuale trend positivo. Ritengo che sia stata fatta un’ottima scelta“.

Per quel che riguarda Vicenza Cagnoni ha annunciato che la società è intenzionata a investire sulla riqualificazione del quartiere fieristico veneto in parte con finanziamenti propri in parte chiedendo agli azionisti di sostenere gli investimenti. “Crediamo che il pubblico possa giovare delle opere in progetto, sulla falsa riga di quanto accaduto a Rimini con la realizzazione del Palacongressi“.