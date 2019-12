Il coordinamento Mare Libero diffida la regione Puglia ad attuare la proroga per le spiagge

Il Coordinamento Nazionale Mare Libero ha diffidato la Regione Puglia ad annullare la nota della Regione con cui la Regione ha sollecitato i comuni del proprio territorio ad attuare la proroga delle concessioni stabilita dalla legge di bilancio 2019.

Come confermato in ultimo anche dal Consiglio di Stato – Come si legge in una nota del Coordinamento – invece, tale proroga deve essere assolutamente disapplicata, in quanto non conforme all’ordinamento europeo.