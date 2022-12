Il Pd del Lavoro raccoglie consensi. Le riminesi Petitti, Bellini, Cecchini e Zangari tra i firmatari

Oltre settanta persone hanno già firmato una petizione lanciata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, per aggiungere un riferimento al lavoro nel nome del Partito Democratico. Lepore la promuove insieme al collega ravennate e presidente dell’Unione delle Province, Michele De Pascale e ha raccolto adesioni da parte di numerosi esponenti del Pd, ma anche sindacalisti, imprenditori, sindaci ed esponenti di forze politiche che potrebbero entrare: fra loro Susanna Camusso, Roberto Speranza, Brando Benifei, Rachele Scarpa e Sandro Ruotolo. Tra i firmatari i riminesi Emma Petitti presidente assemblea legislativa Regione Emilia Romagna, Chiara Bellini – Vicesindaca del comune di Rimini, Mirna Cecchini – Sindaca di San Clemente e Fiorella Zangari – Segretaria PD Rimini

“Vogliamo dare un contributo al congresso parlando di questo tema – dice Lepore – perché non si può discutere solo delle persone. La nostra proposta è quella di inserire un riferimento al lavoro già nel nome del Partito democratico, non per fare un’operazione di marketing, né per ipotizzare sigle e acronimi, ma vogliamo che il Pd sia il partito che porta avanti le questioni del lavoro. Non credo che sia una parola del Novecento, ma anzi con una grande attualità e un grande futuro. Più larga sarà questa proposta meglio sarà: tra quelli che hanno aderito ci sono persone che hanno idee diverse sul candidato da sostenere e, anzi, non lo abbiamo nemmeno chiesto”.

La petizione

Proponiamo di aggiungere al nome del nuovo Partito Democratico un richiamo esplicito al “lavoro”, quale contributo alla discussione costituente e congressuale.

Ci auguriamo possa essere colta trasversalmente dai candidati e dalle candidate, dalla platea che sarà chiamata a discutere la nuova carta dei valori e lo statuto del nuovo PD. Affiancare al concetto di “democrazia” quello del “lavoro” significherebbe determinare cosa gli elettori e le elettrici debbano aspettarsi dalla nostra comunità politica.

La nostra democrazia si fonda sul lavoro come leva di emancipazione e autonomia della persona. Il lavoro è lo strumento per superare i divari di genere, le discrepanze territoriali e generazionali. I nostri padri e madri costituenti immaginarono questi principi alla vigilia della ricostruzione post bellica e del rilancio industriale dell’Italia. Gli investimenti, il lavoro e la formazione avrebbero permesso di ricucire le distanze e fare uscire il Paese dalla povertà.

Ora come allora, indicare il punto di vista della democrazia e del lavoro come prevalenti, significa molte cose per un partito. Per prima cosa ne determina il posizionamento, chiarisce dove si colloca nelle alleanze internazionali tanto quanto nel rapporto con la cittadinanza. Attualmente, nel Parlamento italiano nessun gruppo politico si richiama esplicitamente ai temi del lavoro, mentre ne avremmo un estremo bisogno. È così, al contrario, per molti partiti socialisti e progressisti europei i quali continuano ad investire, anche nel nome, sulle loro radici e convinzioni.

È ora di riprendere un cammino di partecipazione e innovazione per lo sostenibilità dello sviluppo economico, sociale e ambientale, per recuperare l’astensionismo e il distacco dagli ideali della sinistra. Avere dentro e fuori le istituzioni una cultura politica del lavoro è la migliore garanzia per la promozione di relazioni industriali positive, per l’attrattività degli investimenti, la crescita stessa delle imprese. Una cultura politica del lavoro come base di un’esistenza libera e dignitosa, per tutte e tutti.

Nel mondo in cui viviamo, infatti, il deteriorarsi del modello di sviluppo e un nuovo sistema di relazioni internazionali hanno messo seriamente in discussione la qualità delle nostre vite, la pace, i principi democratici e la concezione stessa del lavoro.

L’urgenza di essere in prima linea nella lotta alla crisi climatica e la transizione digitale necessita di un forte punto di vista progressista. Dobbiamo essere la forza politica della transizione giusta e equa, che non scarica i suoi costi sulla parte più debole della popolazione, che distribuisce equamente i suoi benefici e ne rende le tempistiche concretamente compatibili con la difesa e la creazione di lavoro buono.

Quando le aree interne del paese cercano cura e sostegno, quando l’impresa è soffocata da burocrazia e illegalità, il PD nazionale deve farsi sentire. Non lasciamo sole le comunità locali e le persone. Se i divari tra Nord e Sud sono tornati ad allargarsi è anche perché si è preferito rinunciare a condurre un’agenda economica e sociale unitaria, un pensiero industriale complesso e avanzato.

Essere la forza politica del lavoro nel nuovo millennio significa affrontare la nuova complessità. Il mondo del lavoro è diventato più articolato e meno omogeneo. Lavoratori autonomi e dipendenti, partite iva, piccole e medie imprese, disoccupati, famiglie, migranti e generazioni sono colpiti dalle nuove dinamiche globali. Meno sicuri e più schiacciati, compressi i loro sogni e le loro aspettative.

Va detto con chiarezza che nel nostro paese servono urgentemente più risorse per il lavoro, per aumentare i salari, ridurre il cuneo fiscale, aumentare i servizi di cura e welfare anche per tenere insieme le ragioni della produzione e quelle della riproduzione, ridurre la tassazione, investire maggiormente sulla salute di chi lavora e sulla sicurezza, ridurre la precarietà e potenziare ammortizzatori sociali e tutele previdenziali. Siamo in ritardo in particolare per ciò che riguarda l’occupazione femminile, la più povera, la più precaria e la più ricattabile. Con altrettanta chiarezza dobbiamo dire che la nostra azione è rivolta a creare nuovo lavoro, semplificando, qualificando e velocizzando la pubblica amministrazione, migliorando le infrastrutture, la logistica e l’approvvigionamento energetico, con particolare attenzione alle zone del paese più deboli. Serve un piano specifico per l’occupazione tutta, che risolva la contraddizione del lavoro non pagato, che riconosca il lavoro di cura di tutti e tutte, la fatica della conciliazione e la sfida della condivisione tra uomini e donne che lavorano.

La destra che ci governa non ha questi temi in agenda e rema nella direzione opposta a causa delle sue discutibili alleanze. Mettere in rete e unire, dalle Alpi alla Sicilia, in Europa e nel mondo, chi crede nel lavoro e nella democrazia dal basso deve essere invece il compito dei democratici e delle democratiche.

Se vogliamo la transizione ecologica, dobbiamo aumentare il numero di occupati nella produzione di beni e servizi ambientali. Se vogliamo ridurre i gap generazionali e di genere, dobbiamo partire dal lavoro. Per regolamentare mercati e sfera digitale, dobbiamo uscire dalla mera azione politica locale. Ecco tre concrete applicazioni di una nuova politica laburista, ecologista, democratica. Capace di nuovo di mobilitare le persone per il bene comune.

Ci servono coraggio e idee chiare da cui partire. Noi ne proponiamo una, sperando possa fare discutere dentro e fuori.

Aggiungiamo al nome del nuovo PD la parola “lavoro”, riscriviamo la carta dei valori in questo senso per affermare chi siamo e dove vogliamo andare. In gioco è la missione del partito non una mera operazione di marketing o nominale. Ci interessa la sostanza, cioè un nuovo protagonismo sociale della politica.

Inauguriamo un tempo nuovo, ci farà bene. Per le persone, per l’Italia e il suo futuro.

