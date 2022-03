Il riminese Nelson Cenci, “alpino di mare” nella ritirata di Russia

Dal 5 all’8 maggio gli alpini occuperanno Rimini per la 93.a adunata nazionale, in programma dal 2020 e per due volte rinviata a causa del covid. Sono attese decine di migliaia di persone nei numerosi appuntamenti in calendario. Nei prossimi giorni racconteremo cosa è previsto, giorno per giorno, luogo per luogo.

Vogliamo aprire però questa rassegna di articoli sull’adunata degli alpini a Rimini, ricordando l’alpino riminese più famoso Nelson Cenci, a dieci anni dalla sua morte avvenuta il 3 settembre 2012 all’età di 93 anni. Lo facciamo con l’articolo che Sergio Giordano, tra gli organizzatori dell’appuntamento riminese, ha pubblicato sul numero di febbraio 2022 della rivista mensile dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) “L’Alpino”. Ringraziamo Giordano e la direzione de ”L’Alpino” per averci concesso la possibilità di pubblicare sul nostro giornale on-line l’articolo dedicato a Nelson Cenci, “Alpino di mare”.

Il 21 febbraio 2022 ricorreva il 103° anniversario della nascita del prof. dr. Nelson Cenci. Un vero alpino di “mare”, come tanti altri alpini della nostra Romagna.

Nelson nacque a Rimini il 21 febbraio 1919 da Agenore e Francesca Campana.

Noi riminesi, a volte, quando parliamo della Rimini Sparita, cerchiamo punti di riferimento che la colleghino al nostro concittadino e regista Federico Fellini e così mi piace segnalare, che tra i ricordi presenti nella dimora della famiglia Cenci, oltre al suo vecchio, lacero e glorioso cappello alpino, si può notare in primo piano una foto giovanile che lo ritrae in bicicletta a fianco degli amici Federico, “Titta” e Montanari.

Anni fa mia suocera, parlando di Penne Nere, mi raccontò dell’amicizia che la legava alla famiglia della madre Francesca e mi disse che l’alpino Nelson era uno stretto parente della signora “Ennia”, proprietaria del noto negozio “Le 4 Stagioni”, le cui vetrine in Piazza Tre Martiri (ex Piazza Giulio Cesare) si soffermava ad ammirare anche “Gradisca” nel film “Amarcord”.

Il Nelson bambino seguì la madre, maestra elementare, nel suo trasferimento di docente nel cesenate e più precisamente nel comune di Mercato Saraceno, mentre il padre era da tempo migrato per lavoro in Lombardia e solo nel 1930 tutta la famiglia Cenci riuscì a ricostituirsi a Milano.

Tuttavia il futuro alpino rimase un amante fedele del suo Mare, ritornando sempre a Rimini, durante i periodi estivi, trascorrendo le vacanze con parenti e amici.

Come tanti riminesi amava molto anche la montagna, a tal punto di abbandonare gli studi universitari di Medicina per fare domanda di “volontario nel Corpo degli Alpini” e così, il 15 novembre 1940, venne destinato al 7° Reggimento Alpini di stanza a Belluno.

Con l’entrata in guerra, si aprì un doloroso capitolo della sua vita,che ben raccontò nei suoi scritti, perché fu anche lui un reduce della disastrosa “Campagna di Russia”.

Mario Rigoni Stern, notissimo scrittore e sergente maggiore alpino, fin dalla prima pagina del suo libro “Il sergente nella neve” ci parla del sottotenente Cenci .

Il 16 gennaio 1943 Nelson fu costretto, insieme ai suoi soldati, ad iniziare la tragica “ritirata di Russia”, nella quale il nostro Corpo d’Armata Alpino subì tante perdite, sia in uomini che quadrupedi, mentre i più fortunati riuscirono, con enormi sacrifici, a dare una risposta affermativa al quesito ricorrente fra gli alpini: “Signor Tenente ghe rivarem a baita?”

Dieci giorni di drammatiche marce forzate ma anche di sanguinosi combattimenti a Opyt, Seljakino, Nikitowka, Ladomirowka, Malakajewka ed infine il 26 gennaio quello decisivo per rompere l’accerchiamento e sperare nella salvezza e nel ritorno a casa: Nikolajewka.

Il Sottotenente Cenci, con il suo plotone, fu fra i primi ad entrare in battaglia ma, durante l’ennesimo contrattacco, rimase ferito ad entrambe le gambe, tanto che per il suo coraggio gli fu conferita la medaglia d’argento così motivata: – “Durante un duro attacco ad un forte caposaldo avversario confermava le sue magnifiche doti di combattente sereno, capace e coraggioso, alla testa dei suoi alpini. Gravemente ferito non desisteva dalla lotta che dopo viva insistenza del suo comandante, rammaricandosi con nobili parole di non poter più contribuire all’azione in corso. Magnifica tempra di ufficiale ardito e trascinatore.” – (Nikolajewka Fronte Russo,26 gennaio 1943).

Caricato su una slitta ed amorevolmente accudito dall’alpino Lancini, conducente di muli, proseguì con lui e con altri alpini la ritirata fino a Karkov dove Cenci venne ricoverato sul treno ospedale che lo riporterà in Patria.

Dopo lunga degenza riesce a ricongiungersi alla famiglia, proprio nella sua Rimini, decidendo di riprendere gli studi di Medicina per restituire, con l’arte medica, ai futuri pazienti le medesime cure che lui stesso aveva ricevuto.

Nell’Italia distrutta andò prima all’Università di Perugia poi in quella di Bologna ed infine a Milano,dove nel 1946, si laureò, iniziando la sua lunga e stimata carriera di Otorinolaringoiatra diventando,infine, Primario all’ ospedale di Varese.

La sua “alpinità” fu quotidianamente presente dal momento che,pur impegnato professionalmente, non rinunciò mai alle tante “rimpatriate” con i “suoi alpini”, ed in particolare con quel conducente di muli, Lancini, che riuscì a portarlo fuori dalla sacca.

Proprio in una di questi appuntamenti alpini scoprì a Cologne Bresciano una bella tenuta agricola che decise immediatamente di acquistare e così, da pensionato, insieme alla famiglia trasformò un casolare del ‘600 in una elegante residenza di campagna e, ripiantando preziosi vitigni, creò una importante Azienda Agricola che produce attualmente vino di altissima qualità.

Nel concludere questo ricordo di un glorioso e “vecio alpin di mare” vorrei sottolineare il suo forte legame alla storia del Corpo degli Alpini, tanto che in ogni “seconda settimana di maggio”, la settimana programmata per le nostre Adunate Nazionali, annullava qualsiasi sua visita od intervento chirurgico per parteciparvi.

Centinaia di migliaia di Penne Nere fanno la medesima cosa, sospendendo le loro attività e per il 2022 la “Sezione Bolognese-Romagnola” artefice della nostra splendida designazione, onorerà nei prossimi mesi tanti altri alpini decorati delle nostre terre!

L’alpino Nelson Cenci mori, all’età di 93 anni, il 3 settembre 2012 a Cologne e i suoi funerali furono solenni, con la presenza di tantissimi alpini, e l’omelia si aprì con la lettura di alcuni sui versi:

«Di quel che è passato non resta / che un dolce ricordo e il rimpianto / di averlo vissuto per poco: / un soffio di vita soltanto».

E come sempre,quando si saluta un alpino che è “andato avanti” gli fu dato l’addio con il commovente canto del “Signore delle cime” .

Nelson Cenci riposa nel cimitero di Cologne (BS) .

Sergio Giordano