Rimini ai Play off anche se pareggia con il Montevarchi. 1-1

Rimini – Montevarchi 1-1

E’ l’ultima occasione per sfatare il tabù della vittoria al “Neri” dove i biancorossi, nel girone di ritorno, non hanno mai vinto. Potrebbe essere la volta buona, visto che si gioca contro il Montevarchi, già retrocesso in serie D, “ma guai a giocare per il pareggio”, ha tuonato Marco Gaburro. Una vittoria, oltre a far rischiare di salire di qualche posto in classifica, farebbe morale per i Play off.

“C’è modo e modo per arrivarci – ha detto ancora il mister veneto – e noi dobbiamo fare tutto il possibile per fare comunque una partita importante e per chiudere nel migliore dei modi la regular season”.

Rimini: Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Gigli (67° Panelli), Regini, Delcarro, Sandri (75° Tanasa), Tonelli (52° Rosso), Biondi (52° Gabbianelli), Santini, Piscitella (67° Rossetti Mattia).

In panchina: Galeotti, Lazzarini, Tofanari, Allievi, Panelli, Pasa, Tanasa, Gabbianelli, Mencagli, Accursi, Rosso, Rossetti Mattia.

Allenatore: Gaburro.

Montevarchi: Giusti, Chiti, Tozzulo, Gennari, Silvestro, Amatucci (78° Kernezo), Marcucci, Perez (88° Boncompagni), Giordani, Biagi, Italeng (60° Rovaglia).

In panchina: Rossi, Mané, Bertola, Fiumanò, Enyan, Lischi, Pietra, Boncompagni, Cerasani, Kernezo, Rovaglia.

Allenatore: Coppi.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Reti: 32° Santini, 43° Perez

Rimini in maglia nera con banda trasversale biancorossa e Montevarchi in maglia bianca con inserti rossi e blu.

Al 5° cross di Tonelli. Santini colpisce di testa di Santini, ma è in fuorigioco. Gli ospiti sono nella metà campo biancorossa. All’11° punizione dalla destra, cross di Perez deviato in angolo. Il Montevarchi spinge. Al 13° Piscitella colpisce al volo servito da Delcarro. Fuori.

L’occasione di Piscitella

Al 22° Zaccagno deve deviare in angolo, con difficoltà, un cross di Marcucci dal limite sinistro dell’area.

Rimini in difficoltà, gli ospiti costruiscono azioni anche pericolose e tengono bene il campo.

Al 32°, sul rovesciamento di fronte, il Rimini si porta in vantaggio con Santini (che diventa il miglior marcatore biancorosso).

Lancio lungo in area del Montevarchi, Delcarro anticipato di testa, palla respinta al limite dove Santini spara una rasoiata che si insacca sulla destra del portiere Giusti. 1 a 0.

La rasoiata di Santini che porta all’1 a 0.

Al 40° Sandri, dal limite, rischia il raddoppio.

Dopo tre minuti, al 43°, pareggio di Perez che sfrutta un bel lancio lungo scavalca Zaccagno. Solita svista difensiva e, questa volta, incertezza di Zaccagno. 1 a 1.

La rete di Perez.

E sul pareggio finisce il tempo. La Recanatese sta vincendo, ma il punto dei biancorossi basta a confermare il 10° posto in classifica e quindi i Play off in virtù della migliore differenza reti. Le squadre iniziano il 2° tempo con gli stessi giocatori del primo, senza cambi.

I tifosi della curva est

Al 56° svista difensiva di Laverone che poi, fortunatamente recupera. Sembra che il Montevarchi voglia la vittoria più del Rimini.

Al 62° si infortuna Italeng che viene sostituito da Rovaglia.

Al 64° il pericolo viene dall’equadoregno Perez.

Al 65° il Montevarchi segna ma la rete viene annullata perché l’attaccante toscano Chiti è in fuorigioco.

Gioco spezzettato in virtù dei falli dell’una e dell’altra squadra.

Al 70° Rimini sfortunato. Girata al volo di Piscitella che si stampa sulla traversa.

All’85° Santini fermato in fuorigioco Santini fermato in fuorigioco.

5 minuti di recupero e poi tutti sotto la doccia. Rimini ai Play off contro il Gubbio. Per superare il turno deve per forza vincere. Il Rimini chiude in attacco la partita ma davvero brutta. I Play off sono comunque un buon risultato per una neo promossa e per un allenatore esordiente.