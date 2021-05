Il Senato approva: Sassofeltrio e Montecopiolo passano in Romagna

“Respinte al Senato le richieste di sospensione alla legge che sancisce il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche per entrare a far parte dell’Emilia-Romagna. Da oggi, col voto definitivo del Senato si riconosce l’esito di un referendum che da ormai 14 anni ha sancito la volontà della popolazione interessata di far parte della Romagna con un referendum passato a maggioranza schiacciante”. Lo fa sapere il deputato romagnolo Marco Di Maio a proposito della votazione in corso al Senato.

“Parliamo di due comuni dell’Alta Val Marecchia (dove già 7 comuni negli anni scorsi hanno scelto di aggregarsi all’Emilia-Romagna) che sono già profondamente legati alla Romagna da vincoli storici, culturali, economici, sociali, geografici – afferma -. L’approvazione di questa legge rende non solo giustizia a una consultazione popolare, ma scrive una pagina a suo modo storica per la Romagna e sicuramente per le comunità di Montecopiolo e Sassofeltrio”.

“E il mio pensiero va a quei cittadini che in questi anni, a prescindere dalle appartenenze di partito, hanno lottato per rientrare in quella terra a cui la legami profondi e che vanno oltre le parole, li ha sempre legati – conclude -. Senza rancori verso qualcuno, tantomeno verso la Regione Marche, ma per amore verso storia e l’identità di quelle persone a cui va il nostro abbraccio. Bentornati in Romagna!”.

Commentano a loro volta i parlamentari della Lega Jacopo Morrone, Elena Raffaelli e il Senatore Antonio Barboni di Forza Italia: “I sogni si avverano, anche vincendo resistenze e superando ostacoli all’apparenza insormontabili. Finalmente i due comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, dopo il voto odierno in Senato, lasciano la regione Marche per entrare nel territorio dell’Emilia-Romagna dopo tanti anni di ‘stop and go’ e un referendum vinto nel 2007 dai fautori del distacco”.

“Non si tratta di una forzatura ma di un ritorno a casa. Sassofeltrio e Montecopiolo rientrano in un territorio a cui sono uniti da fattori geografici, storici e culturali, senza contare i legami economici e la rete dei servizi”, esultano.

Barbani poi aggiunge assieme al collega Aimi di Forza Italia: “Finalmente, i Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, dopo un referendum celebrato 13 anni orsono, passano dalla Regione Marche all’Emilia Romagna. Anni di incomprensibile attesa, di non rispetto della volontà popolare, con tentativi di puerile delegittimazione, come se un voto espresso nel passato perdesse di validità per il semplice trascorrere del tempo. In Aula, Forza Italia, con i propri Senatori, Nazario Pagano e Antonio Barboni – che ha sostenuto dichiarazione di voto – ha sostenuto il passaggio. Forte soddisfazione e’ stata espressa anche dal Coordinatore Regionale Azzurro Sen. Enrico Aimi che ha dato il “benvenuto” in Emilia-Romagna ai due Comuni ricchi di storia, fascino e bellezze e a tutti i cittadini di Sassofeltrio e Montecopiolo”.