Bellaria. Il sindaco difende Mauri, “il post non è razzista ma avrei evitato di mettere il like”

Il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti con un post sulla sua pagina FB prende la difesa di Cristiano Mauri per il like messo sulla frase “Sono orgoglioso di essere bianco. Scommetto che nessuno lo codivide per paura di essere chiamato razzista”. Il sindaco si lascia sfuggire tuttavia “personalmente avrei evitato di mettere il “like” proprio per evitare futili polemiche”

“Leggo su un quotidiano che dovrei intervenire contro un mio assessore per un like su un presunto post razzista.

Il goffo tentativo di trascinarmi nella mischia nn mi appassiona ma come sempre nn mi sottraggo dal metterci la faccia e allora affido a questo post il mio pensiero su tale triste e inopportuna querelle.

Trovo questa faccenda veramente paradossale; un brutto esempio di speculazione politica di bassissimo profilo.