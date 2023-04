Il team riminese di vela Bluenext di Bonfiglio Mariotti alla prima tappa del Melges World League

Domenica 23 aprile si è chiuso il primo appuntamento del Melges World League 2023, che ha visto un weekend di regate per la prima delle tre tappe in calendario.

Tre giornate in programma dove si sono disputate 8 regate, nelle acque cristalline di Puntaldia in Sardegna.

L’evento ha richiamato i migliori team europei della Classe Melges 32, barche a vela veloci ed altamente tecniche, e tra questi anche l’equipaggio riminese Bluenext Team, dell’armatore Bonfiglio Mariotti.

Nelle prime due giornate il vento leggero ha caratterizzato le prove che si sono rivelate subito tecniche. Gestire una regata con brezze leggere, però, è più congeniale per chi come il Bluenext Team proviene dall’Adriatico e quindi abituato ad ottimizzare l’andatura della barca in queste condizioni. Differenza che ha portato l’equipaggio a conquistare anche un primo posto nella terza prova.

Nella giornata di domenica un vento fino a 20 nodi di scirocco ha reso le prove più entusiasmanti con le barche che hanno superato i 15 nodi di velocità alle andature portanti.

“I miei compagni di equipaggio – dichiara Mariotti, che in questa tappa non era presente per motivi di lavoro – hanno fatto un altro grande passo verso la crescita sportiva e professionale, perché misurarsi con pluricampioni mondiali ed olimpici è stimolante per tutti. Il nostro progetto sportivo, unito a quello della comunicazione, continua per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. E’ un vero peccato non esser riusciti a portare il mondiale nella nostra città anche se c’era disponibilità della World Association. Ci riproverò nel 2024”.

Il team romagnolo sarà presente al prossimo appuntamento della Classe Melges 32 che si terrà nuovamente a Puntaldia dal 26 al 28 maggio, per poi andare al Lago di Garda dal 20 al 23 luglio e chiudere con il Campionato del Mondo a fine agosto a Porto Ercole in Toscana.

Una campagna sportiva che grazie alla presenza dello sponsor, l’azienda informatica riminese Bluenext, può guardare verso obiettivi importanti per la grande visibilità mediatica e la crescita umana di un team di velisti dove l’inclusione armatore ed equipaggio, proveniente da cinque circoli nautici diversi, è la prima vittoria.

L’equipaggio:

Armatore – Bonfiglio Mariotti, Club Nautico Rimini.

Timoniere – Federico Bressan, Yacht Club Rimini;

Randista – Fabrizio Boromei, Yacht Club Rimini;

Tattico – Michele Regolo, Club Vela Civitanova Marche;

Drizze – Giacomo Cinti, Circolo Velico Ravenna;

Tailer – Gian Matteo Paulin, CUS Bologna;

Secondo Tailer – Federico Pasini, Circolo Velico Ravenna;

Mastman – Stefano Angeloni, Club Vela Civitanova Marche;

Prodiere – Roberto Montanari, Club Nautico Rimini.