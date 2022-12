Il Tour de France 2024 partirà dall’Italia e farà tappa a Rimini

E’ sicuro: il Tour de France 2024 partirà dall’Italia. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni e mercoledì 21 dicembre (ore 18.20) verrà data la notizia ufficiale. Per la prima volta nella storia, la Grande Boucle, semplicemente la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, scatterà dal Bel Paese. Dopo oltre un secolo di storia (è nato il 1903), il Tour de France sbarcherà alle nostre latitudini.

A dare l’annuncio saranno Christian Prudhomme (direttore di corsa), affiancato da Dario Nardella (sindaco di Firenze) e Stefano Bonaccini (Presidente di Regione Emilia Romagna).

La prima tappa dovrebbe partire a Firenze, rendendo omaggio a Gino Bartali, e concludersi a Rimini. La seconda frazione dovrebbe essere un pensiero a Marco Pantani, con il via nella sua Cesenatico e il traguardo posto a Bologna. Per la terza giornata si parla di un arrivo a Torino con partenza dall’Emilia Romagna, ma sono da definire alcuni dettagli. La quarta tappa partirà da Pinerolo per tornare in Francia, rendendo omaggio a Fausto Coppi.

Portare il tour in Italia è una operazione che costa diversi milioni di euro che verrano suddivisi tra le regioni che ospiteranno il tour (Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte). Certa la ricaduta di immagine e turistica sui territori toccati dal Tour.