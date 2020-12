Il Vaccine Day dell’Emilia-Romagna. I vaccini arrivati a Bologna e smistati alle aziende sanitarie

Dalle 7.30 di questa mattina, gli incaricati di tutte le aziende sanitarie regionali stanno recuperando la propria scorta di vaccini anti-Covid Pfizer-BioNtech e rientrando nelle loro sedi in vista del via della campagna in Emilia-Romagna, alle 14 di oggi. In simultanea in ogni provincia, da Piacenza a Rimini. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera. In tutto, saranno 975 professionisti della nostra sanità – medici e infermieri – ad essere vaccinati, tanti quante sono le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata d’avvio, nel Paese e in Europa, per quello che è stato ribattezzato il Vaccine Day.

Arrivati nella notte a Bologna con un volo militare partito dalla base di Pratica di Mare (Roma), alle 7.30 le dosi di vaccino – scortate da militari dell’Esercito e agenti delle forze dell’ordine – sono state portate all’Ospedale Bellaria di Bologna (Anatomia Patologica, Padiglione 1) per lo smistamento alle aziende sanitarie. Presente l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

Medici e infermieri, dunque, così distribuiti: 50 a Piacenza, 100 a Parma, 100 a Reggio Emilia, 150 a Modena, 225 (+50 per la CRA ‘Cardinal Giacomo Lercaro’) a Bologna (inclusi il personale degli Istituti Ortopedici Rizzoli), 25 a Imola, 50 a Ferrara e 225 nel territorio dell’Ausl della Romagna.

Ogni Azienda sanitaria ha definito il luogo dove verranno somministrate le vaccinazioni a partire dalle 14. Piacenza: Laboratorio analisi dell’Ospedale; Parma: Ospedale Maggiore; Reggio Emilia: ex ospedale Spallanzani; Modena: Centro servizi Ausl di Baggiovara(via Martiniana 21);Bologna: Autostazione delle corriere e Casa di Residenza ‘Cardinal Giacomo Lercaro’; Imola: Medical Centre dell’Autodromo; Ferrara: Ospedale Sant’Anna di Cona; Asl Romagna: Pala De Andrè a Ravenna, Quartiere Fieristico di Rimini; Cesena Fiera.

Alle 14, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà al punto di vaccinazione a Modena, al Centro servizi Ausl di Baggiovara; l’assessore Donini alla Stazione delle Corriere di Bologna.

Il commento della consigliera regionale del Pd Nadia Rossi

“Questa è finalmente una giornata di speranza, dal forte valore simbolico per tutta l’Europa: dopo un anno difficilissimo la luce della scienza ci fa intravedere la possibilità di una svolta comune nella lotta al Covid” esordisce così la consigliera regionale PD Nadia Rossi, a commento del Vaccine Day in Italia.

“Le prime dosi del vaccino sono arrivate questa mattina a Bologna per essere smistate anche su tutto il territorio regionale. Si inizia alle 14:00 in tutte le Ausl dell’Emilia-Romagna. E si inizia da chi da mesi è in prima linea ed ha visto da vicino il dramma del virus: in Romagna 225 tra medici ed infermieri saranno vaccinati solo oggi. Nei prossimi giorni arriveranno altre 180mila dosi, destinate a professionisti ed operatori della sanità ed alle strutture socioassistenziali” spiega Rossi.

“Questo è solo il primo passo, che ci prepara ad una campagna vaccinale mai affrontata prima e che andrà messa a punto con serietà. La strada è ancora lunga e non dobbiamo abbassare la guardia. Nei mesi che verranno, le istituzioni avranno un compito delicato: quello di informare con attenzione e chiarezza sull’importanza di una copertura vaccinale di massa. Una comunicazione diretta e semplice, per cercare di arrivare anche ai più scettici – sostiene la consigliera regionale PD – perché da ognuno dipende la vita della comunità. Per questo ora più che mai ogni singolo cittadino gioca un ruolo delicato ed essenziale per uscire da questa parentesi terribile per l’umanità. Io mi vaccinerò quando sarà il mio turno”.