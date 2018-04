Incidente mortale a Misano Adriatico. Scooterista 37enne perde la vita

Il violento scontro contro l’auto è stato fatale per un 37enne a bordo di uno scooter Honda. Il dramma stradale è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 17 aprile, a Misano Adriatico, lungo via Della Stazione. I veicoli stavano procedendo nella stessa direzione, quando, non si sa ancora come, sono entrati in collisione. Sul posto, dopo l’allarme, il personale sanitario del 118, i cui lunghi tentativi di rianimazione si sono però rivelati vani. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne.

La Polizia Municipale ha chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, il tratto della strada compreso tra viale Petrarca e viale Toscana per consentire i soccorsi e i rilievi.