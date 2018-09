Incidente sulla Marecchiese auto-moto, deceduto un uomo

Grave incidente sulla Marecchiese, nel comune di Santarcangelo, all’altezza della via della Scienza. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter di grossa cilindrata ed un’auto. Da una prima ricostruzione l’auto stava procedendo in direzione Rimini e si apprestava a svoltare a sinistra in via della Scienza. Da dietro è giunto lo scooter che non si è accorto della manovra dell’auto. L’impatto è stato voilento. Purtroppo per il conducente dello scooter non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri e la polizia stradale sul posto anche i mezzi del 118.

Immagini di repertorio