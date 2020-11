Inquinamento in crescita nel Centro – Nord e in Regione la maglia nera è Rimini

Da diversi giorni l’Italia non viene raggiunta da perturbazioni capaci di portare piogge significative, e in questo contesto di tempo stabile l’inquinamento continua ad aumentare in modo preoccupante.

La situazione è critica soprattutto in Lombardia, dove ieri la soglia limite dei 50 microgrammi al metro cubo di PM10 è stata più che doppiata vicino a Brescia, con i 121µg/m³ registrati dall’Arpa a Rezzato. Livelli molto alti di smog sono stati osservati in tutta la regione: a Milano il limite è stato superato con i 66 µg/m³ registrati dalla stazione di viale Marche, ma anche in pieno centro, con i 56 µg/m³ di via Verziere.

L’inquinamento ha superato la soglia limite in diverse altre località del milanese. Concentrazioni di PM10 elevate anche in Brianza (a Monza Parco 74 µg/m³), nella Bergamasca e nelle zone di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Al Nord, è stato un 4 novembre con alti livelli di smog anche in Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. In Emilia Romagna la situazione peggiore si osserva nella provincia di Rimini, dove i dati del PM10 rlevati dalle stazioni di monitoraggio arrivano fino a 80 µg/m³.