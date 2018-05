“Italia’s Got Talent”: domani il casting al Palacongressi di Rimini

Al Palacongressi di Rimini in questo mese ci sono 12 manifestazioni in programma, con più di 20 mila partecipanti e oltre 51 mila presenze in arrivo nel capoluogo della riviera.

Il palinsesto di maggio del Palacongressi apre questo fine settimana con il convegno “Edizioni Erickson”, “Autismi, benessere e sostenibilità”, dedicato a un disturbo sempre più diffuso e che coinvolge, secondo le statistiche ufficiali in presentazione al meeting, circa 1 bambino su 100 del nostro Paese. Riflettori puntati su scienza e salute anche per altri due importanti convegni di associazione mediche nazionali: il 27° congresso della “Società Italiana Diabetologia” (16/18 maggio) con 1.500 partecipanti e la 49^ assise “Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri” (31 maggio/2 giugno) e i suoi 3 mila associati.

Ancora medicina, in questo orientata alla cura dei compagni di vita di moltissimi di noi, gli animali d’affezione e compagnia, con un uno degli appuntamenti di maggiore importanza sullo scenario internazionale della clinica veterinaria con il “Congresso Multisala di Medicina Veterinaria per Animali da Compagnia” organizzato da “SCIVAC” (25/27 maggio), che porta a Rimini 2.500 specialisti italiani e relatori in arrivo da Università e centri di ricerca di USA, Francia, Spagna, Irlanda e Taiwan.

A rappresentare il mondo dello spettacolo e della TV ci penserà invece il casting di “Italia’s Got Talent” (5 maggio). Per il terzo anno consecutivo 1.000 aspiranti stelle di musica, recitazione e canto, cercheranno sul palcoscenico del Palas di entrare tra i protagonisti di una della trasmissioni più seguite sui nostri teleschermi.