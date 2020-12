Izet Sarajlic: «Ultimo tango a Sarajevo»

Il novantaquattro, 8 marzo.

La Sarajevo degli amanti non si arrende.

Sul tavolo l’invito per il matinée di danza allo Sloga.

Naturalmente ci andiamo!

I miei pantaloni sono un po’ logori,

e la sua gonna non è proprio da Via Veneto.

Ma noi non siam a Roma,

noi siamo in guerra.

Arriva anche Jovan Divjak. Dagli stivali si vede

che viene direttamente dalla prima linea.

Quando ti chiede un ballo sembri un po’ confusa.

Per la prima volta ballerai con un generale.

Il generale non immagina l’onore che ti ha fatto,

ma, a dire il vero, anche tu al generale.

Ha ballato con la donna più celebrata di Sarajevo.

Ma questo tango – questo è solo nostro!

Per la stanchezza ci gira un po’ la testa.

Mia cara è passata anche la nostra magnifica vita.

Piangi, piangi pure, non siamo in Via Veneto,

e forse questo è il nostro ultimo ballo.

Izet Sarajlic (Doboj [Bosnia ed Erzegovina], 1930 – Sarajevo, 2002)