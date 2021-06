Il Rimini acciuffa i play off all’ultimo minuto. Pareggio con il Marignanese/Cattolica. E adesso l’Aglianese

Marignanese/Cattolica – Rimini: 2-2

Marignanese/Cattolica: Faccioli, Palazzi, Gaiola, Gioia (66° Lago), Pierantozzi (60° Camara), Merlonghi, Garavini, Moricoli (88° Cambrini), Docente (61° Goh), Palumbo (55° Zanni), Signori.

In panchina: Mariani, Nodari, Magrini.

Allenatore: Vullo.

Rimini: Adorni, Valeriani, Simoncelli (74° Ambrosini), Arlotti (87° Diop), Giua (57° Battisti), Gomis, Pecci (82° Lugnan), Nanni, Canalicchio, Ricciardi, Vuthaj (90+2 Pari).

In panchina: Mancini, Ceccarelli, Accursi, Pari, Aprea.

Allenatore: Mastronicola.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

Guardalinee: El Filali di Alessandria e Mirarco di Treviso.

Reti: 40° Merlonghi, 65° Battisti, 70° Lago, 86° Arlotti.

Il Rimini raggiunge, in extremis, complice il pareggio del Forlì con la Bagnolese, i play off. Stessi punti in classifica con i cugini ma in vantaggio sugli scontri diretti. I biancorossi dovranno vedersela, mercoledì prossimo, con l’Aglianese, grande delusa, raggiunta e superata, con conseguente promozione diretta in serie C, dal Fiorenzuola. Va detto che i biancorossi non hanno brillato, per due volte in svantaggio, sono riusciti a pareggiare solo per un paio di spunti di Arlotti che nel primo caso ha servito l alla del primo pareggio a Battisti e, nel secondo caso, segnando direttamente.

Al 40° vantaggio dei giallorossi padroni di casa con Merlonghi con una bella conclusione dal limite che supera Adorni. 1-0.

Al 65° pareggio del Rimini. Discesa sulla sinistra di Arlotti, assist per il neoentrato Battisti, che riesce a infilare, con freddezza, l’estremo dei padroni di casa. 1-1.

Al 70° Lago riceve in area e si inventa la rete del 2 a 1.

Il pareggio definitivo all’86°. Arlotti risolve una mischia in area e, dopo un bel controllo, infila alle spalle di Faccioli. 2-2 definitivo dopo 6 minuti di recupero.

Classifica – prime posizioni

Fiorenzuola 75 (promozione diretta in serie C)

Aglianese 73 (play off contro il Rimini)

Lentigione 65 (play off contro il Prato)

Prato 54 (play off contro il Lentigione)

Rimini 52 (play off contro l’Aglianese)

Forlì 52