La banda della Uno Bianca diventa un documentario di History Channel

Ventiquattro persone uccise e oltre cento feriti. La banda della Uno bianca ha segnato la storia d’Italia tra il 1987 e il 1994.

Le vicende del gruppo criminale, che agiva tra le Marche e l’Emilia-Romagna, viene raccontata nel documentario ‘La banda della Uno bianca’ che sarà trasmesso su History Channel, canale 407 di Sky, giovedì 24 e venerdì 25 giugno alle 21.50. Presenti, con le loro testimonianze, i poliziotti di Rimini Luciano Baglioni e Pietro Costanza che smascherarono i componenti del gruppo criminale, ma ci saranno anche le voci del giornalista Giampiero Moscato e del magistrato Daniele Paci, di Anna Maria Stefanini madre di un carabiniere ucciso al Pilastro, Massimiliano Mirri figlio una vittima della banda, il fotoreporter Pasquale Bove, la sopravvissuta Francesca Gengotti, l’ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi, Eva Mikula.

I colpi della banda sono iniziati nel 1987, a Rimini, dove in soli due mesi vengono effettuate dodici rapine notturne nei caselli autostradali lungo l’autostrada A14, utilizzando all’inizio una Fiat Regata grigia. Nell’ottobre di quell’anno la strada dell’Uno Bianca si è incrociata con quella dei poliziotti Antonio Mosca, Luciano Baglioni e Pietro Costanza. La banda stava organizzando un tentativo di estorsione nei confronti di un rivenditore di auto, ma durante il pagamento è avvenuto uno scontro a fuoco con la polizia che provocò il ferimento e poi la morte di Mosca. Baglioni e Costanza vivranno, da quel momento in poi, per trovare i colpevoli dell’omicidio e, dopo sette anni di rapine, morti e indagini, smaschereranno i fratelli Savi, scoprendo la verità: gli assassini del loro amico Mosca erano una banda composta per quattro quinti da poliziotti: i fratelli Savi e i loro complici.

(ANSA)