La Bike tour solidale della Fondazione fibrosi cistica ha fatto tappa a Riccione

Il presidente della FFC Ricerca, Fondazione fibrosi cistica, Matteo Marzotto, è stato accolto oggi pomeriggio in viale Dante, all’altezza del ponte tra via Bellini e via Parini, dal presidente del Consiglio Comunale Gabriele Galassi e dai piccoli ciclisti del Bicifestival, la Bike tour solidale, presenti per l’occasione. Questo evento sportivo solidale e non agonistico ha preso il via martedì 28 settembre da Padova per snodarsi sulle strade del Veneto e dell’Emilia-Romagna,fino ad arrivare oggi a Riccione.