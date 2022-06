La Notte Rosa sbarca in tv a Rimini: Delogu e De Martino su Rai 2 da Piazzale Fellini

la Notte Rosa. Il programma di questa nuova “Notte Rosa” offre un ricco calendario di appuntamenti, per lo più gratuiti, con grandi eventi e concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, sport e divertimento per tutti ( Il primo week end di luglio si tinge di rosa e festeggia dall’1 al 3 luglio l’evento più atteso dell’estate:. Il programma di questa nuova “Notte Rosa” offre undi musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, sport e divertimento per tutti ( www.lanotterosa.it ).

Grande novità di questa 17a edizione della Notte Rosa sarà il connubio con il Tim Summer Hits, la nuova e grande kermesse musicale targata Rai2 che celebra il ritorno della musica live in Tv, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Due serate, l’1 e 2 luglio, con alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali che da Piazzale Fellini di Rimini entreranno nelle case degli italiani.

Un territorio che si propone nella sua interezza con un evento di sistema capace di unire entroterra e costa, cultura e divertimento, antichi borghi e innovazione. 4 province (Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena) e migliaia di operatori pubblici e privati, tutti coinvolti nel proporre centinaia di esperienze, che vanno dal wellness, al mare, al contatto con la natura, il ballo, la cultura, l’enogastronomia. Un fine settimana rigorosamente “rosa”, dall’illuminazione dei monumenti, agli allestimenti, le piazze, le strade, le spiagge, ma anche le attività commerciali e quelle ricettive, in un’unica grande festa definita, non a caso, il Capodanno dell’estate italiana!

Grande protagonista la musica, con tanti ospiti illustri e proposte per tutte le età lungo i 110 Km di costa, per addentrarsi nell’entroterra tra borghi, castelli e colline.

Tanti gli appuntamenti di quest’anno e venerdì 1 luglio ci sarà, come ormai tradizione, l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte lungo tutta la Riviera Romagnola.

La musica e i concerti

Venerdì 1 luglio

Si parte il 1° luglio alle 22.00 con Elettra Lamborghini ai Lidi di Comacchio (viale Jugoslavia), Giusy Ferreri dalle 22.00 in Piazza Andrea Costa a Cesenatico, Fiorella Mannoia a Gatteo Mare (alle 21.00 all’Arena Lido Rubicone, ingresso a pagamento), Dodi Battaglia dei Pooh a San Mauro Pascoli all’Arena Arcobaleno alle 21.00.

Alle 21.30 Elettra SG Big Band di AAlen, un gruppo di 30 giovani musicisti dello Schubart Gymnnasium che ama portare sul palco il jazz con tutte le sue sfaccettature e potenza, sarà in Piazza Garibaldi a Cervia. A Milano Marittima le vie del centro ospiteranno performance live per un viaggio musicale immersivo nei suoni del soul, del funk e del jazz con Jazz in the City (1- 3 luglio)

L’1 e 2 luglio in Piazzale Fellini a Rimini la musica dell’estate si da appuntamento al Tim Summer Hits, un nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La kermesse musicale celebra il ritorno della musica live, con un vero e proprio tour che toccherà tre suggestive piazze italiane, Roma, Porto Piccolo Trieste e Rimini. Sei emozionanti serate che andranno in onda su Rai2, Radio 2 e Radio Italia con cadenza settimanale e che porteranno la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali direttamente in “Piazza” e nelle case degli italiani, regalando il giusto tocco di svago e leggerezza tipici della stagione, in compagnia dei grandi tormentoni dell’estate 2022.

Sempre a Rimini, appuntamento in Piazzale Kennedy con RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate romagnola, che porterà tanta musica e divertimento: i DJ Set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi e Matteo Epis animeranno la piazza dalle 18.30.

Classe, eleganza e raffinatezza saranno a Misano Adriatico con Malika Ayane. L’artista milanese si esibirà nella piazza della Repubblica dalle 21.30 con i suoi grandi classici.

A Bellaria Igea Marina suoneranno i New York Ska-Jazz Ensemble per una serata all’insegna della musica e del divertimento (al Beky Bay dalle 21.00).

Sabato 2 luglio

A Ferrara in una location d’eccezione e di grande fascino storico, il giardino della Certosa monumentale, l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito si esibiranno nel concerto “Mozart, le donne, gli amori”, al tramonto.

La grande festa prosegue sabato 2 luglio con altri importanti nomi del panorama musicale italiano:i The Kolors alle 22.00 saliranno sul palco del Lido delle Nazioni (viale Jugoslavia) a Comacchio.

Franco Battiato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il Ravenna Festival presenta alle 21.00 la “Messa arcaica” e “Canzoni mistiche” sul palco del Pala de Andrè (v.le Europa 1 – Ravenna) dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come Juri Camisasca, Alice e Simone Cristicchi (per info e acquisto biglietti Sempre il 2 luglio, per omaggiarea poco più di un anno dalla sua scomparsa, ilpresenta alle 21.00 la “Messa arcaica” e “Canzoni mistiche” sul palco del Pala de Andrè (v.le Europa 1 – Ravenna) dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come(per info e acquisto biglietti ravennafestival.org ).

A Rimini, oltre all’appuntamento del TIM Summer Hits in piazzale Fellini, dalle 22.00 la postazione RDS 100% Grandi Successi in Piazzale Kennedy, ospiterà il DISCORADIO PARTY: la festa itinerante con tutte le hit più ritmate dagli anni ’90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash.

Patty Pravo torna in concerto dal vivo con “Bionda”, uno spettacolo imperdibile di una delle più grandi interpreti della canzone italiana che dalle 21.00 porterà sul palco della Piazza 1° Maggio di Cattolica successi, ricordi, aneddoti e contributi video.

Domenica 3 luglio

L’ultima giornata dell’evento si apre, come da tradizione, con i suggestivi appuntamenti all’alba: a Riccione Marina Rei si esibirà all’interno della rassegna “Albe in controluce” alle 5.15, mentre a Rimini sulla spiaggia di Riminiterme (v.le Principe di Piemonte, 56) Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi suoneranno insieme a importanti jazzisti italiani e all’Orchestra Rimini Classica un repertorio di sonorità particolarmente emozionanti e in sintonia con l’atmosfera dell’alba.

A Ferrara alla Certosa Monumentale “Alba di suoni”, il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, alle 6.00 si esibirà in un concerto informale nel giardino della Certosa.

La sera, alle 21.00 nel Piazzale Capitaneria di Porto (Igea Marina), un concerto per tutti, grandi e piccini con i successi di Cristina D’Avena nel Cristina Summer Friends.

La Notte Rosa dei bambini

La Notte Rosa è per tutti. Tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come la Notte Rosa per i Bambini.

A Coriano il 1° luglio “Pane, burro e burattini” e il giorno successivo fiabe e letture animate di libri per ragazzi a cura della Compagnia Fratelli di Taglia, musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo De Paoli, il tutto allietato da pic nic sull’erba del parco.

Quest’anno a Bellaria Igea Marina la Notte Rosa diventa Carnevale in Rosa con sfilate di carri allegorici e cortei mascherati per le vie cittadine: venerdì 1 a Igea Marina e il sabato 2 a Bellaria.

Valentino Rossi a Misano

GT World Challenge – Sprint Cup 2022, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale al quale parteciperanno quest’anno ospiti d’eccezione, come Valentino Rossi e Daniel Pedrosa (tutte le info su Nella terra della Riders’ Land si corre al Misano World Circuit di Misano Adriatico, dall’1 al 3 luglio, il, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale al quale parteciperanno quest’anno ospiti d’eccezione, come(tutte le info su www.misanocircuit.com ).

Show-cooking artusiano a Forlimpopoli

Festa Artusiana a Forlimpopoli sarà un omaggio alla Notte Rosa nella serata del 3 luglio con uno show cooking per celebrare la buona cucina artusiana nella Corte della Rocca. Verrà proiettato anche un film all’insegna del buon vivere e dello stare insieme, valori tipici e identificativi del nostro territorio ( Ad arricchire il programma, le iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, rivisitate in chiave rosa. Laalla Notte Rosa nella serata del 3 luglio con uno show cooking per celebrare la buona cucina artusiana nella Corte della Rocca. Verrà proiettato anche un film all’insegna del buon vivere e dello stare insieme, valori tipici e identificativi del nostro territorio ( www.forlimpopolicittartusiana.it ).

Venerdì 1 e sabato 2 luglio, la spiaggia di Rimini diventa protagonista della Notte Rosa con Un mare di Rosa. 7 km di “promenade” di sabbia illuminata (dal bagno 1 al bagno 150) tra spettacoli di fuoco e show, avvolti da un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, con punti di degustazione in riva al mare. Un suggestivo percorso illuminato da migliaia di lucine sulla riva del mare. Per l’occasione “Un mare di vino” incontrerà la Notte Rosa con le migliori etichette locali del Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini. Rebole, bianchi, rossi e frizzanti si aggiungono ai Pink Drinks offerti dai chiringuiti e dai punti ristoro sulla spiaggia, accompagnati dal pesce dell’Adriatico.

Notte Rosa è anche cultura

Torna a Riccione il 1° luglio Riccione 100 anni in punta di piedi Gran Gala della danza. 15 scuole e accademie si alterneranno per omaggiare con l’ars gracias artis i 100 anni di Riccione e fare da preview alla 15° edizione del Festival del Sole, con esibizioni di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hip hop, street dance

Con la Notte Rosa si dà il via anche al Coconino Fest (Ravenna) un nuovo festival che celebra la “nona arte” del fumetto. Nel corso dell’evento, attraverso mostre, incontri e performance che si terranno ogni giorno da venerdì 1 a domenica 3 luglio dalle ore 18 circa, la casa editrice Coconino Press – Fandango porterà a Ravenna alcune delle autrici e degli autori più amati e rappresentativi del fumetto contemporaneo.

Nell’ambito degli appuntamenti culturali della Notte Rosa e a conclusione del settimo centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, vi saranno diverse iniziative dedicate a “Buon compleanno Francesca da Rimini”. Ancora musica alla Corte di Palazzo Gambalunga, venerdì 1 luglio alle 21.30, con “Melodie d’amore nella città di Francesca”.

Pink and love

Giunta quest’anno alla 17° edizione, la grande kermesse segna il ritorno alla voglia di incontrarsi e di stare insieme, ma anche il desiderio di pace, di ritorno alla normalità e la necessità di caricarsi di energia positiva.

Infatti, il claim di quest’anno è Pink & Love, reinterpretando il messaggio universale Peace and love, attraverso nuove immagini, colori e icone. Nell’acronimo Pink & Love (Pensiero positivo, Incontro, Natura, Keep calm, Smile, Liberare la fantasia, Ottimismo, Vitalità, Empatia) stanno la forza e la passione che animano la Romagna, terra che accoglie con il sorriso e fa stare bene.

Allo scopo è stato predisposto un kit di sticker virali per whatsapp da scaricare direttamente dal sito www.lanotterosa.it nell’area press e operatori ( Sticker Maker – Notte Rosa (getstickerpack.com) , da utilizzare per esprimere emozioni e stati d’animo legati al capodanno dell’estate.

In linea con questi valori, tra le novità del 2022, la giornata conclusiva della domenica sarà dedicata al wellness, all’attività fisica, al prendersi cura di sé e degli altri e alla scoperta dei territori immersi nella natura.