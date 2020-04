La piccola imprenditrice di Rimini a Bonaccini: “Diteci come ma fateci ripartire!”

Una piccola imprenditrice ci invia una lettera che ha indirizzato oggi al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini:

Sono un tecnologo alimentare, che possiede una microimpresa (società di consulenza).

I miei clienti sono principalmente aziende medio-piccole alimentari e in piccola parte l’HO.RE.CA.

Stiamo vivendo in un momento paradossale, che poco più di due mesi fa non potevamo neanche immaginarci. Abbiamo affrontato il picco dell’emergenza, ma più che altro lo hanno affrontato tutti coloro che sono in prima linea, in quanto il dovere di noi cittadini comuni è stato quello di stare buoni a casa.

Personalmente vivo da sola (l’unico essere vivente che ho in casa è una pianta), non vedo i parenti da fine febbraio al fine di tutelarli (alcuni miei amici forse hanno avuto il contagio, ma non si sa perché i tamponi non glieli hanno fatti), è dal 9 marzo che non vado più nel mio ufficio in coworking (di cui non mi tagliano l’affitto, me lo posticiperanno solo in parte, così come continuo a pagare l’affitto di una stampante che non uso) e cerco di fare la spesa una volta ogni 10 giorni.

La lucidità mentale nella chiusura domestica è messa a dura prova dopo un mese di reclusione. Per fortuna siamo nell’era tecnologica e di cose da fare ce ne sono alla fine tante.

Ma la mente inevitabilmente si impigrisce, la paura e la rabbia sono spesso sentimenti che compaiono in una giornata, così come la solitudine.

Il mio dovere da cittadino penso di averlo fatto e di farlo, ma ora chiedo a nome di tutti quelli come me, di fornirci protocolli operativi validati e liquidità per poterli implementare al fine di entrare con certezza nella fantomatica fase 2.

Abbiamo necessità di misure concrete: tutti abbiamo voglia di ripartire anche se significherà andare in giro con mascherine ed altro.

Le mie orecchie non possono solo udire “state a casa”: ogni giorno vengono dati numeri dai media che nessuno commenta, voi detentori del governo state comportandovi in modo disomogeneo e confuso (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia stanno agendo in modo diverso tra loro e con maggiori restrizioni rispetto quanto riportato dal presidente del consiglio), gli altri stati europei messi come noi già parlano di come ripartire con modalità e date certe (vedi Spagna e Francia).

A noi c’è stato detto di poter richiedere da professionisti 600 euro, che di per sé sono pochi e ad oggi non sono arrivati a nessuno;, personalmente ho una microimpresa quindi non ne beneficerò.

Ho una sola dipendente per cui ho chiesto la cassa integrazione in deroga da metà marzo: è già la terza volta che compilo moduli, ad oggi non ho ancora il vostro ok (intendo della regione) e chissà quando gli arriverà.

Non ho personalmente uno stipendio, ma come microimpresa in teoria mi spettano gli utili…che quest’anno non ci saranno.

Non sto fatturando da un mese, non fatturerò quasi nulla ad aprile e probabilmente nemmeno a maggio, perché prima i miei clienti si devono mettere in moto, poi faranno andare il consulente. Ci sono parti del lavoro che purtroppo non si possono svolgere solo in smart working ed in questo momento in assenza di misure di protezione, prevenzione e dispositivi chiari e certi non mi fanno giustamente andare in azienda.

Ed i dispositivi non ci sono ancora a disposizione. E se qualche mia azienda volesse riconvertire la produzione per mettersi a fare per esempio disinfettanti per le mani, non sappiamo a chi rivolgerci per poterlo fare in fretta.

Chi ha un albergo mi chiede cosa deve fare a livello operativo, ma gira solo una linea guida dell’OMS.

I piccoli, come gelaterie e ristoranti, mi chiedono cosa serve per fare il domicilio, ma io mi occupo di igiene degli alimenti: facciamo delle istruzioni operative ad hoc…ma non ci sono linee guida comuni da seguire.

Gli spogliatoi non si possono usare nelle aziende: ma quelle che lavorano gli alimenti non possono esimersi da non avere lo spogliatoio, perché altrimenti si rischiano altri pericoli di sicurezza alimentare nel cibo che ogni giorno mettete sulla vostra tavola. Abbiamo fatto una procedura ad hoc inviata in regione perché nessuno ci ha assicurato che possa andare bene, perché non ci sono protocolli da seguire.

Ora che speriamo il picco sia raggiunto, a nome di tutti i cittadini di tutti i settori che la vivono come me, sono a chiedere:

DITECI COME DOBBIAMO FARE PER PROTEGGERCI E RIPARTIRE!

BASTA PAROLE, ABBIAMO LA NECESSITA’ E L’URGENZA DI TORNARE AD AGIRE!

LE MENTI, LA RESILIENZA E LA VOGLIA NOI ITALIANI CE L’ABBIAMO TUTTA, PERMETTETECI DI ESPRIMERLI E GUIDATECI IN QUESTO.

S.P.