La quercia del Sic, Valentino Rossi: “Ricorda un po’ i suoi capelli, a volte lo sogno”

Sulla collina che domina la curva più inquadrata del circuito di Misano, sotto gli occhi di papà Paolo Simoncelli, è stata messa a dimora quella che verrà chiamata da ora in poi ‘La quercia del Sic’. Sono intervenuti anche il presidente della Santa Monica SpA, Luca Colaiacovo, e Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sport, insieme ad alcuni amici della famiglia di ‘Sic’. “Le coincidenze spesso ci conducono a vivere momenti emozionanti ed oggi è uno di questi – ha detto Colaiacovo – Oggi ci tocca davvero il compito più duro, salutare Marco. Che il decennale dalla scomparsa di Marco avvenisse nel weekend di una MotoGP nel circuito a lui intitolato, nessuno poteva immaginarlo. Abbiamo pensato di mettere a dimora ‘una quercia alla curva della quercia’, riportando dopo quasi 40 anni questa pianta simbolo di forza e di rinascita a dominare la famosa curva. Questo è un weekend di grandi emozioni, quella di oggi è davvero particolare e molto forte”.

“L’idea della quercia per Simoncelli è bellissima, ricorda un po’ i suoi capelli. Sono passati dieci anni, sono successe un sacco di cose ma non mi sembra vero di non vederlo da così tanto tempo”. Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli. Nel fine settimana che segna il suo ultimo Gran Premio in Italia – domani sul circuito di Misano intitolato proprio all’amico – e i dieci anni dalla scomparsa del ‘Sic’, il nove volte campione del mondo ha partecipato alla cerimonia in cui è stata piantata una quercia in memoria del campione scomparso nel 2011 per un incidente sulla pista di Sepang, in Malesia.

“A volte lo sogno, mi sembra di averlo visto solo due mesi fa, a volte ci penso tanto ed è una sensazione davvero bella”, ha aggiunto Rossi parlando ai microfoni di Sky Sport.

(Agenzia DIRE – nell’immagine in apertura, Valentino Rossi e Marco Simincelli nel 2013)