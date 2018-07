La Regione investe sui cammini religiosi. Interessati 100 comuni tra Piacenza e Rimini

Vie e sentieri nel cuore dei territori, per un turismo che premia esperienze uniche fuori da circuiti e itinerari di massa. Partono tre progetti di riqualificazione di tre importanti cammini religiosi in Emilia-Romagna: la via degli Abati in provincia di Parma, la via Romea germanica a Forlì-Cesena e il cammino di San Vicinio nel territorio tra la medesima provincia e il riminese.

La Regione ha infatti stanziato 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi.

“Stiamo lavorando per valorizzare le iniziative legate a questo particolare mercato turistico – sottolinea l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini -, abbiamo realizzato una mappa dei cammini religiosi, promosso gli eventi che hanno animato le storiche vie dei pellegrini per tutto il 2017 e dato vita ad un circuito regionale con 24 operatori turistici specializzati nell’offerta di soggiorno a tema escursioni giornaliere a piedi o in bicicletta, soggiorni nella natura, luoghi di culto e antiche pievi e borghi storici. Con altre sette Regioni abbiamo candidato la più ‘famosa’ tra le vie dei pellegrini, la Via Francigena, a Patrimonio Unesco e vogliamo far conoscere e promuovere tutte le nostre vie”.

I percorsi in Romagna vedono un finanziamento di 90.000 euro che servirà alla sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini, all’allargamento delle banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della segnaletica. Gli interventi per la via Romea germanica riguarderanno i Comuni di Bagno di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Santa Sofia e Galeata; quelli lungo il cammino di San Vicinio: i Comuni di Bagno di Romagna, Verghereto, Sogliano sul Rubicone, Borghi e Roncofreddo, Sant’Agata Feltria e Talamello.

Gli interventi saranno coordinati dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio.

Le azioni previste sulla via degli Abati, nel parmense, vedono 3.000 euro disponibili e riguardano la messa in sicurezza del ponte sul rio Chiastroni. Saranno gestite dal Comune di Bardi.

La mappa dei cammini dell’Emilia-Romagna

Sono 14 i cammini e le vie di pellegrinaggio che attraversano l’Emilia-Romagna per oltre 2000 chilometri, interessando circa 100 Comuni e collegando i territori a Roma e a importanti luoghi di fede come Padova e Assisi. Per valorizzare le iniziative legate a questo particolare mercato turistico, la Regione ha realizzato una mappa dei cammini religiosi e una brochure con gli eventi che hanno animato le storiche vie dei pellegrini per tutto il 2017 e ha promosso, attraverso Apt, l’Agenzia di promozione turistica dell’Emilia-Romagna, la nascita di un vero e proprio circuito regionale che coinvolge 24 operatori turistici specializzati nell’offerta di soggiorno a tema: 34 i pacchetti proposti che vanno dalle escursioni giornaliere a piedi o in bicicletta ai soggiorni tra natura incontaminata, luoghi di culto, antiche pievi e borghi storici. Undici di questi cammini sono inoltre entrati a far parte dell’Atlante dei Cammini predisposto dal Ministero per i beni artistici e culturali e turismo.

Con un accordo siglato a febbraio 2017, sette Regioni – capofila la Toscana, poi Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta – hanno convenuto di candidare la più “famosa” tra le vie dei pellegrini, la Via Francigena, a Patrimonio Unesco (World Heritage List).