La tartaruga “Fragolina” è tornata in mare. Domani toccherà a “Sergio” al bagno 149 di Miramare

Una tartaruga della specie ‘Caretta Caretta’ è stata rimessa in libertà nel mare Adriatico a Cattolica da personale della Guardia Costiera che ha collaborato con la fondazione nel centro di recupero Cetacei di Riccione.

Al bagno 33 di Cattolica sono stati coinvolti anche i turisti della spiaggia, in particolare i bambini. La tartaruga, a cui è stato dato il nome di ‘Fragolina’ è stata imbarcata sul mezzo veloce della Guardia Costiera con due responsabili della fondazione ed è stata rilasciata a circa due miglia al largo.

Domani giovedì 26 luglio 2018, la Fondazione Cetacea rimetterà in mare una tartaruga con partenza dal Bagno Giacomo 149 di Miramare in collaborazione con la Capitaneria di Porto e il Comitato Turistico di Miramare.

SERGIO, questo il nome della piccola Caretta caretta spiaggiata a Riccione lo scorso 22 marzo in ipotermia, è solo una delle 16 tartarughe vive recuperate fortemente debilitate fra il 22 e il 24 marzo scorsi, quando uno spiaggiamento di massa ha interessato tutta la costa da Ravenna ad Ancona probabilmente a causa dell’improvviso abbassamento della temperatura del mare e delle mareggiate, mobilitando una rete di soggetti in primis Capitaneria di Porto e volontari nel recupero degli animali in difficoltà. Il rilascio è all’interno del progetto europeo Tartalife+, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo LIFE+ NATURA 2012 e coordinato dal CNR-ISMAR di Ancona, che ha lo scopo di ridurre la mortalità delle tartarughe marine sulle coste italiane.

Questa tartaruga, come gli altri numerosi esemplari in difficoltà rinvenuti sulle coste di Emilia Romagna e Marche, è stata ricoverata al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine di Riccione, dove le sono state prestate le cure necessarie e si è ripresa completamente… ed ora è pronta per tornare in mare!

L’appuntamento è verso le 10 per un momento divulgativo dove grandi e piccini potranno conoscere Sergio al Bagno Pietro 149 di Miramare, prima del suo ritorno in mare che avverrà a 3 miglia dalla costa accompagnati dal gommone della Capitaneria di Porto. Il rilascio potrebbe saltare in caso di meteo sfavorevole.