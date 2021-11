L’arlòz a ne guèrd

L’è un pèz, na da òz,/ che mè an guèrd l’arlòz,/ an sò che óra ch’l’è,/ e a n’ò da bazilè.

Da quand a sò in pensiòun,/ a n’ò che turmèntòun, /da rispetè j urèri,/ in pratica a sò in fèri.

An guèrd ma gl’ jòri e jan,/ e tènt ad mènc mi cumplèan,/ ò dèciš fina ch’a chèmp,/ da mètme fóra de tèimp.

E’ calèndèrie a ne guèrd,/ che tènt i dé a ni pèrd,/ che sia zòbia o dmènga,/ i vènga pu cum ch’i vènga.

Al stmèni e i miš jè gnint,/ perché mè pròpi a ni sint,/ che sia mèrz, zógn, agóst,/ quand ch’i pasa am spòst.

J an, ch’i crès e i va só,/ órmaj a ni còunt pjó, /isé a dég ch’a ne sò,/ l’ètà ešata ch’a jò.

Me tèimp a jò dè un taj,/ e a stag pjó béin che maj,/ a vag durmì e a magnè,/ te mumèint ch’ a vòj mè.

Quand ch’a murirò pòc dan,/ se mènca e’ còunt d’jan,/ intènimòdi us capès,/ che t la fòsa im mèt listès.

Ivano Aurelio Muratori

È un po’, non da oggi,/ che non guardo l’orologio,/ non so che ora è,/ e non devo preoccuparmi.

Da quando sono in pensione,/ non ho più quel tormentone,/ di rispettare gli orari,/ in pratica sono in ferie.

Non guardo alle ore e agli anni,/ e neanche ai compleanni,/ ho deciso finché campo,/ di mettermi fuori dal tempo.

Il calendario non lo guardo,/ che tanto i giorni non li perdo,/ che sia giovedì o domenica,/ vengano come vengano.

Le settimane e i mesi sono niente,/ perché io proprio non li sento,/ che sia marzo, giugno, agosto,/ quando passano mi sposto.

Gli anni crescono e vanno su,/ ormai non li conto più,/ così dico che non so,/ l’età esatta che ho.

Al tempo gli ho dato un taglio,/ e sto più bene che mai,/ vado a dormire e a mangiare,/ nel momento che voglio io.

Quando morirò poco danno,/ se manca il conto degli anni,/ tanto si capisce,/ che nella fossa mi mettono lo stesso.