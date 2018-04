Le atlete della Ginnastica Artistica Riccione fanno incetta di medaglie e buoni risultati a Lugo hi

Le ragazze della Ginnastica Riccione erano in scena a Lugo di Romagna, nelle gare della seconda prova LA3 ed LB3. In LA3 ottimo primo posto per Asia Palma, con Martina Bollini sul terzo gradino del podio In LB3 terza Martina Pagliara e quarta Sara Medardi. Gli altri piazzamenti LA3: Valéry Acquaviva 5°, Francesca Pioppi 9°, Nicole Forcellini e Aurora Alessandrini (LA3) decimo posto pari merito, Sofia bacchini 16° , Ding Zuy 19°.

Nella gara individuale Silver LB Junior e Allieve, buoni piazzamenti in classifica generale per le ginnaste allenate da Romina Battazza e Ilaria Donini. Elisa Salvatori (Junior 2003) chiude al quinto posto, seguita al settimo dalla compagna Debora Buratto (Junior 2003) in una gara in cui per l’Asd Ginnastica Riccione partecipavano anche Delia Caracciolo (Junior 2005) e Maria Blasi (Senior 2002) che hanno ottenuto piazzamenti sotto la metà classifica. Tra le Allieve2 (classe 2008) ottimo terzo posto alla classifica generale per Sofia Chirco, con le compagne Cristina Saskola e Asia Monaco quarte a pari merito. “Le piccole classe 2008 in questa seconda prova rispetto alla prima hanno presentato un attrezzo in più, le parallele – spiega l’allenatrice Romina Battazza – riportando buoni risultati. Tra le più grandi, invece, la tensione ha giocato un cattivo scherzo, in particolare a trave, e le cadute non hanno permesso di classificarsi tra le migliori tre ginnaste delle loro categorie”.

Nella gara individuale SilverA3, a cui hanno preso parte le ginnaste del corso Avanzato2 dell’allenatrice Romina Battazza, hanno fatto il loro esordio in gare ufficiali le atlete classe 2008 Martina Bellarosa, Lena Urbinati e Allegra Valentini, ottenendo piazzamenti di bassa classifica. Tra le atlete classe 2007 buon quarto posto di Sara Giovannini, con Antonella Tricarico decima, seguita da Alessia Moretti. Tra le atlete classe 2006, Giorgia Rapone in 11^ posizione, Anna Morelli in 15^, più giù in classifica le compagne di squadra Ludovica Ferrara, Chiara Casadei, Emma Benedettini e Cecilia Lorenzetti.

ARTISTICA MASCHILE – Nel campionato di Specialità Gold Zona tecnica 2 (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Marche, Toscana) di ginnastica artistica maschile che si è svolto domenica a Padova, Jacopo Coglianese (Junior seconda fascia), atleta della Ginnastica Riccione allenato da Stanislav Genghev, ha ottenuto il 6° posto alle parallele pari e l’11° al cavallo con maniglie.