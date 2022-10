Le sette salme mercoledì a Riccione, funerali entro venerdì

La città di Riccione si prepara a dare l’ultimo abbraccio alle sette vittime dell’incidente avvenuto venerdì scorso in A4 nel Veneziano.

“Siamo in contatto con l’impresa funebre. Speriamo di poter riportare tutte le salme entro mercoledì per poi poter celebrare i funerali il giorno successivo”, spiega la sindaca Daniela Angelini, in attesa che vengano sciolte alcune questioni logistiche. “Al più tardi nella giornata di venerdì contiamo di fare i funerali”, assicura.

Ieri sera alla veglia funebre hanno partecipato duemila persone, più quelle collegate in streaming. “Mi aspettavo la partecipazione, perché dai messaggi che mi stanno arrivando in questi giorni ho immaginato che la comunità fosse con noi. Ieri sera l’ha dimostrato”.

I ragazzi della cooperativa Cuore21, di cui facevano parte le vittime, “mi hanno chiesto di non abbandonarli, e non lo farò mai”, dichiara la sindaca. Angelini aveva incontrato l’ex sindaco Massimo Pironi, socio della cooperativa, alla guida del mezzo che si è schiantato contro un tir, il giorno prima della partenza per il Friuli assieme a una delegazione di Cuore21.

“Era arrivato con una serie di richieste per migliorare l’attività del centro – ricorda la prima cittadina – E lì mi ero resa disponibile ad accontentarle. Oggi quella disponibilità diventa un impegno da parte mia e di tutta l’amministrazione”.

(ANSA)

(immagini di Daniele Casalboni)