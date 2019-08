Longiano, San Lorenzo in Scanno – “Borgo Sonoro” diciannovesima edizione

SABATO 3 ’ AGOSTO ORE 21.30, “EQU in concerto”

“Durante” Canzoni surreali sulla Divina Commedia

Gabriele Graziani voce, Vanni Crociani pianoforte e fisarmonica

Fabio Cimatti sassofoni, Giacomo Toschi sassofoni,

Andrea Batani trombone e glockenspiel

Amedeo Santolini chitarre, Alessandro Padovani contrabbasso e basso elettrico

Mirko Berlati batteria epercussioni

Musica e arrangiamenti di Vanni Crociani

Testo di Gabriele Graziani

Supervisione al testo di Eugenio Baroncelli

Il concerto è un groviglio di stili musicali che traggono ispirazione dalle amate tradizioni romagnole e popolari, con venature a volte jazz e ritmi sudamericani passando dalla canzone d’autore



Durante, il titolo del nuovo lavoro della band romagnola degli Equ, non è una preposizione impropria, ma è un nome proprio di persona. E che persona: Durante è il nome di un poeta fiorentino, altrimenti conosciuto come Dante, di cognome Alighieri, il padre della nostra lingua, il poeta per eccellenza, colui che ebbe il coraggio di dire, con lingua umana mai usata prima, il mondo ultraterreno.

Uno spettacolo di teatro-canzone, una rilettura surreale della Divina Commedia intercalata da canzoni originali.

Un’opera contemporanea e irriverente, commissionata agli EQU dal Ravenna Festival nell’edizione 2018. Uno spettacolo dove parti recitate e canzoni si fondono magicamente, con risultati surreal-musicali per i quali Graziani e Crociani sono affiancati da sei musicisti versatili, in grado di passare dalla musica classica al jazz e alla canzone d’autore con estrema naturalezza e maestria. La musica è al servizio della parola, asseconda la rima, l’assonanza, la disgregazione delle sillabe e gioca con il ritmo della narrazione, sempre più serrato verso la fine, come una sorta di colonna sonora.

“Come ogni anno”, afferma il direttore artistico Valeria Mordenti ”selezioniamo progetti particolari, di grande valenza culturale. Quest’anno la scelta è particolarmente felice: il lavoro degli Equ è un lavoro completo, con sonorità che, a tratti, si sposano bene con Borgo Sonoro. Anche se non di comprensione immediata e facile, come tutti i lavori originali che vengono presentati per le prime volte. Durante è un ottimo progetto, per scrittura ed interpretazione. Ai nostri abituali ascoltatori sarà richiesto un maggior impegno, e i seguaci della band, una fascia di pubblico che diversamente riusciremmo ad attrarre con difficoltà, avranno l’occasione di conoscere il nostro festival: una linfa nuova che può fare solo che bene alla nostra manifestazione e al nostro territorio.”

Gli EQU nascono a Santa Sofia, sulle colline forlivesi, nel 1996. Nel 2005 vengono selezionati per la categoria “Giovani” del Festival di Sanremo con il brano “L’idea”, che entra nelle classifiche dei singoli più venduti. È dell’anno dopo il loro primo album, Equ, e con il loro secondo album “Liquido” –raggiungono un clima musicale in perfetto equilibrio tra rock-progressive e raffinata canzone d’autore.

Uno dei brani viene interpretato dall’attore Claudio Santamaria. È invece con un brano del terzo album “Un altro me” che si aggiudicano la IX edizione del Premio Bindi; lavorano inoltre come direttori musicali nello spettacolo teatrale di Mario Perrotta Toni sul Po, vincitore del premio Ubu.

Come sempre Borgo sonoro è anche buon cibo e a San Lorenza sarà il comitato parrocchiale a proporre i piatti della tradizione Romagnola mentre la degustazione dei vini è affidata all’azienda Agricola Burioli

La rassegna si svolge nei comuni di Roncofreddo (comune capofila), Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna attraverso il patrocinio e con il contributo previsto dalla Legge regionale 37 a sostegno delle rassegne culturali e artistiche.