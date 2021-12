Lotteria degli Scontrini, a Rimini premio da 25 mila euro

La Lotteria degli Scontrini ha premiato anche Rimini. Nell’estrazione settimanale del 16 dicembre sono andati premi da 25 mila euro pure a Treviso, Firenze, Salerno e Reggio Calabria. Nel capoluogo calabrese è stato vinto anche uno dei “premi extra” da 10 mila euro, mentre gli altri vanno a Trento, Venezia, Ferrara, Chieti, Perugia e Roma.

La spesa premiata in provincia di Rimini è stata effettuata in un negozio di prossimità e non nella grande distribuzione, per un importo di poco più di 40 euro.

I vincitori dei premi settimanali da 25mila euro:

VENETO: Treviso

EMILIA-ROMAGNA: Rimini

TOSCANA: Firenze

CAMPANIA: Salerno

CALABRIA: Reggio Calabria

I vincitori dei premi extra da 10mila euro

TRENTINO-ALTO ADIGE: Trento

VENETO: Venezia

EMILIA-ROMAGNA: Ferrara

ABRUZZO: Chieti

UMBRIA: Perugia

LAZIO: Roma

CALABRIA: Reggio Calabria.