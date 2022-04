Luigino Garattoni, di Sinistra Italiana: “Occorre subito una vera transizione ecologica”

“Cosa ci dovrebbe insegnare questa guerra. La guerra in Ucraina – scrive Luigino Garattoni, di Sinistra Italiana – oltre alla tragedia umanitaria ha dimostrato plasticamente l’urgenza e la necessità di una vera transizione ecologica. L’aumento dei prezzi di gas, carbone, petrolio sono sotto gli occhi di tutti e il ritorno al nucleare di nuova generazione come viene proposto da alcuni richiederebbe almeno 20 anni, poi un territorio sismico e densamente abitato come il nostro paese non si presta a questa scelta ed è un rischio da non correre, due referendum ne hanno decretato la sua possibilità. Le strade da percorrere sono altre. Il risparmio energetico da solo potrebbe ridurre dal 10 al 20% i consumi ma non vedo campagne politiche governative o degli enti locali che indichino questa strada tranne la giornata chiamata m’illumino di meno. La seconda strada – continua la nota di Luigino Garattoni – riguarda l’efficientamento degli edifici, i bonus dovrebbero essere utilizzati per un periodo più lungo riducendo quelli impropri come quello cosiddetto bonus facciate che tra l’altro si è prestato a speculazioni. A questo poi andrebbe aggiunto il fotovoltaico solare termico con pompa di calore sui tetti delle abitazioni che le renderebbe quasi autonome da gas e elettricità. L’altra strada riguarda l’idrogeno che non abbisognerebbe di importazioni di materie prime ma esclusivamente di buone tecnologie. Se queste strade si percorressero velocemente la dipendenza da gas e petrolio si ridurrebbe drasticamente ed oltre ai benefici ambientali si otterrebbero ritorni economici e si elimenerebbero le ragioni che sottendono a tante guerre. L’auspicio – conclude la nota di Luigino Garattoni, di Sinistra Italiana – è che la politica sopratutto le forze politiche ambientaliste e di sinistra oltre al consenso personale sappiano costruire un’agenda politica dal basso che coinvolga direttamente le persone su questa strada”.