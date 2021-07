M5S: “Chiuso da anni il ponte che collega Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio”

“Sono passati ormai 3 anni dalla chiusura, per cedimenti strutturali, del ponte che collega l’interno dell’abitato della frazione di Santa Maria del Piano (Montescudo-Monte Colombo) al comune di Sassofeltrio, al km 10+100 circa”.

Questo l’appello di Shelina Marsetti, portavoce consigliere M5S Montescudo-Monte Colombo.

“La difficoltà di intervento in questi anni – continua -, è stata dovuta al fatto che il ponte si trovava sul confine fra due Regioni (Emilia Romagna e Marche). La situazione è però cambiata visto che il comune di Sassofeltrio, che ha la competenza del cedimento, è stato annesso alla provincia di Rimini”.

“Chiederemo un incontro con il Presidente della provincia Riziero Santi per attivare i procedimenti necessari” dice Shelina Marsetti, consigliere comunale di Montescudo-Monte Colombo. “Lo stato di abbandono attuale non è accettabile, potrebbe essere valorizzato, come percorso ciclopedonale, offrendo un’alternativa sicura al luogo di degrado che invece è diventato”.

“Alla Provincia di Rimini sono stati assegnati € 4.022.714,66, somma destinata a diverse attività, tra cui la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché alle spese per le attività tecniche necessarie alla realizzazione delle opere (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, analisi di laboratorio). Dopo circa 3 anni dalla chiusura, riteniamo doveroso attivarsi per far si che una parte di quella somma venga destinata a questo intervento, affinché venga riqualificata l’area”, conclude.