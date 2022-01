Mafie: 9 milioni di euro sequestrati a imprenditrice reggiana, beni anche a Rimini

Una villa di lusso, case, garage terreni e compendi aziendali di società operanti nei settori immobiliare e del commercio all’ingrosso di materie plastiche. Sono i beni – del valore di nove milioni e sparsi tra le province di Milano, Rimini, Modena, Padova e Reggio Emilia – confiscati oggi dalla Guardia di Finanza di Reggio a Patrizia Gianferrari, imprenditrice originaria di Sassuolo nel modenese e residente nel Comune reggiano di Castellarano.

La donna, 65 anni, è attualmente agli arresti domiciliari presso una casa di cura in provincia di Como e dal 1989 è stata ininterrottamente coinvolta in diverse vicende penali, riportando numerose condanne definitive per reati di natura economico-finanziaria, contro il patrimonio, l’economia e la fede pubblica (estorsione, minaccia, calunnia, falso ideologico e materiale, evasione ed elusione fiscale, truffa, bancarotta fraudolenta, anche con il ricorso a fatture per operazioni inesistenti), commessi anche in forma associativa tra l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l’Umbria.

Il provvedimento di confisca eseguito oggi dai finanzieri del Gico (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) e disposto dal Tribunale di Reggio Emilia rappresenta l’epilogo di articolate e complesse indagini condotte, ai sensi del Codice Antimafia, sotto la direzione della Procura reggiana. Ad incastrare Gianferrari, di cui gli inquirenti evidenziano la “spiccata pericolosità sociale”, è stata soprattutto “la marcata sproporzione tra i redditi, pressoché inesistenti, formalmente riconducibili alla donna e al suo nucleo familiare e il patrimonio immobiliare nella sua effettiva disponibilità, composto da beni di cui l’interessata aveva di fatto la piena disponibilità per interposte persone, fisiche e giuridiche”.

Nel 2018 Gianferrari era stata condannata dal tribunale di Reggio a sei anni e otto mesi di reclusione per una serie di reati finanziari, in un’indagine in cui era coinvolto anche Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo Vito.

(Agenzia DIRE)