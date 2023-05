Maltempo. Camere di Commercio della Romagna: “Il governo sostenga le imprese”

I presidenti delle Camere di commercio della Romagna, dott. Carlo Battistini, e di Ferrara e Ravenna, dott. Giorgio Guberti, hanno scritto alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e a tutti i Ministri, in vista del CDM convocato con urgenza per martedì prossimo e dedicato all’emergenza in Emilia-Romagna.

Altre azioni, riferite in particolare al comparto turistico, sono allo studio, in stretto contatto con il Governo, la Regione e Unioncamere italiana per poter intervenire in sinergia con le altre istituzioni del territorio non appena l’emergenza sara’ passata.