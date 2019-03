Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels Riccione alla Fiera ITB di Berlino

Dal 6 al 10 Marzo 2019 Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels Riccione di Destinazione Romagna parteciperà alla Fiera ITB di Berlino. Diecimila espositori, 26 padiglioni, circa 110 mila visitatori trade 110.000 e 60 mila persone nel week end.

“Noi come Costa Hotels – spiega BrunoBernabei della Direzione Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels e Food In Tour – siamo accreditati nell’area Enit Regioni, Stand Emilia Romagna (150 mq). Mercoledì 6 e giovedìi 7 marzo si svolgeranno appuntamenti prefissati b2b con Operatori specializzati T.O e Agenti di Viaggio e Bus Operator per la vendita dei Tour in Emilia Romagna”.

Bernabei e Barbara Palmi presenteranno su appuntamento a Tour Operator, Agenti di Viaggio e Bus Operator i Tour Enogastronomici e Culturali Tour tra ROCCHE e CASTELLI../ percorsi E BIKE PEDALANDO CON GUSTO IN ROMAGNA / I percorsi..SULLE ORME DI DANTE ALIGHIERI ..PRIMO TURISTA IN ROMAGNA / I percorsi di TONINO GUERRA e di FEDERICO FELLINI .. LA POETICA ROMAGNA / RIMINI in Tour CAPUT VARIUM / I Percorsi del Montefeltro tra Romagna e Marche la Valmarecchia e Valconca Green da scoprire 365giorni all”anno.

I giorni 8/9/10 Marzo verranno presentati e promossi al pubblico di prenotazione diretta i cataloghi Cartaceo /On Line Mare/ Collina 2019 che comprendono Hotel da 2 a 4 stelle di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, oltre agli Agriturismi, Wine Resort, Ristoranti, B&B/Produttori delle Colline della Valmarecchia e della Valconca Green aderenti al Consorzio Costa Hotels.

“Presenteremo – prosegue Bernabei – ai Tour Operator /Agenti di Viaggio Internazionali il nuovo catalogo on line con le eccellenze di Food In Tour (TAILOR MADE / FOOD&WINE TOURS/ ORIGINAL ESPERIENCE/ COOKING CLASSES/ INCENTIVE TOURS/ ORIGINAL&CREATIVE TEAM BUILDINGS). I due prodotti Mare /Collina di Costa Hotels e Food In Tour mettono insieme Territorio /Enogastronomia /Experience /Emozioni /Cultura /Tradizione /Eventi con Destinazione Emilia Romagna 365giorni all”anno e la ITB di Berlino in Germania è una vetrina di incontri molto importante sia per operatori di intermediazione specializzati in Tour di vendita di pacchetti Turistici in Italia/Emilia Romagna e pubblico per la prenotazione on line della vacanza. Con i nostri prodotti Costa e Food il Mercato Turistico siamo presenti per rilanciare una destinazione di scelta di vacanze nelle sue Eccellenze Territoriali meno conosciute in Primavera / Estate /Autunno /Inverno un Brendt che si sta sempre più pozisionando sulla richiesta del mercato turistico Internazionale e Oltreoceano e che sta cambiando molto velocemente sempre di piu la Vacanza o un Evento che ti lasci un EMOZIONE un ESPERIENZA per poi diventare un ricordo unico da raccontare”.