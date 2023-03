Mario Erbetta (FI): “Il questore deve capire che Rimini è malata di ordine pubblico”

Il coordinatore Commissario di Forza Italia di Rimini, Mario Erbetta, ritorna su uno dei problemi di “battaglia” a lui caro: l’ordine pubblico. Questa volta interviene polemizzando direttamente con il questore che sottovaluta i problemi di ordine pubblico a Rimini

“Oggi leggo un’intervista al Questore di Rimini che minimizza il problema del degrado al centro storico e in particolare alla Vecchia Pescheria dichiarando che dalla mega rissa di ottobre 2022 non e’ piu accaduto nulla.

Peccato che nel week end dell’11/12 Marzo i dehors del Caffè Cavour, della Ferramenta e del Teatro Bistro’ sono stati messi a ferro e a fuoco da un delinquente che poi ha lasciato una scia di sangue sulle vetrine e sempre di recente in un ristorante del posto alla chiusura notturna sono state rubate 200 euro ai primi di marzo. E questo solo nel mese di Marzo. I dipendenti e gli imprenditori della pescheria e di tutte le attività del centro storico sono impauriti ad uscire in strada alla chiusura notturna.

A quanto mi hanno riferito ci sono una decina di persone pericolose straniere che spacciano e si ubriacano, portandosi le bottiglie da casa e che da una certa ora, quando tutte le pattuglie vanno via la fanno da padroni. E’ questo degrado della città va avanti da tanti anni. Lo denunciai fortemente in Consiglio Comunale dal 2018 e ad oggi e’ solo peggiorato. Basti pensare alle spaccate nelle gioiellerie del centro recenti e allo spaccio costante sul Metromare venuto solo di recente alla ribalta della cronaca. Dire che il problema non esiste o che e’ calato soltanto perché nessuno fa denunce formali alla polizia e’ voler chiudere gli occhi su un problema serio di sicurezza che esiste da tempo nella città di Rimini.

Sappiamo tutti che la maggior parte dei reati minori non vengono denunciati perché c’e’ un’enorme sfiducia nei confronti della giustizia, ma il fatto che non vengano denunciati non vuol dire che non siano stati realizzati. Il ragazzo che ha denunciato questo degrado su Tic Toc ha evidenziato uno stato serio di malessere presente nei giovani e nei cittadini onesti che vorrebbero vivere la loro città anche nelle ore notturne.

Se non si capisce che si e’ malati non si guarisce. Rimini e’ malata Questore, e in modo serio. Capiamo questo e utilizziamo tutte le forze pubbliche e private per rendere la città sicura per i Riminesi e per i turisti che verranno questa estate. Se non prendiamo dei seri provvedimenti urgenti questa estate sarà molto dura per tutti.”

Foto di copertina. Il Questore di Rimini con il sindaco