Mario Erbetta, Forza Italia: “Parco eolico. Il vero problema sono le compensazioni per il territorio”

“Bisogna fare un po’ di chiarezza sul parco eolico – scrive Mario Erbetta, coordinatore Commissario di Forza Italia della Città di Rimini –. Ho letto il comunicato dei Sindaci provinciali del PD che dichiarano di poter accettare un parco eolico a una distanza dalla costa minima di 12 miglia e oggi quello del Sindaco di Riccione che li vorrebbe a 18 miglia. Peccato che sembra che il PD e i suoi amministratori ignorino o fanno finta di ignorare – prosegue la nota di Mario Erbetta – che l’ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base (UNCLOS 3). Quanto all’Italia, il limite delle 12 miglia è stato adottato con la L. 14 agosto 1974, n. 359. Questo vuol dire che installare le pale oltre le 12 miglia marine vuol dire fare il parco eolico in acque extraterritoriali e quindi al di fuori della giurisdizione italiana. Inoltre aderire al piano se però parte dell’energia prodotta venga utilizzata sul territorio con sconti sulla bolletta è un’altra cosa non realizzabile perché l’energia prodotta verra’ immessa nel circuito nazionale e nessun beneficio di riduzione delle bollette ricadrà direttamente sui cittadini riminesi. Quello che però si potrà ottenere dalla società realizzatrice sono le cosiddette compensazioni economiche con le quali ad esempio si potrebbero alimentare gli edifici pubblici con impianti fotovoltaici o sostituire tutte le auto comunali con macchine elettriche o perfino utilizzare l’idrogeno per alimentare il Metromare. Questo comporterà un risparmio di spese da parte del comune con il quale potrebbe eliminare l’addizionale Irpef o ridurre la Tari e così facendo il beneficio sarebbe tangibile per le tasche dei riminesi. Inoltre nella trattativa – continua Mario Erbetta, coordinatore Commissario di Forza Italia della Città di Rimini – si potrebbe imporre alla società realizzatrice che le fabbriche dei componenti e per la manutenzione vengano installate sul territorio creando occupazione locale. Infine l’unicità di un parco eolico porterà un turismo nuovo sia per la visita allo stesso sia per il parco marino che si creerà sotto le pale, oltre al sentiment ecologico che potrà portare un turismo sensibile alla tutela dell’ambiente. Bisogna quindi parlare con parole di verità: il parco eolico si farà anche contro il parere dei comuni perché la competenza è statale e quindi prendendo coscienza di ciò i nostri amministratori invece di fare barricate finte e inutili si mettano al tavolo con la società realizzatrice per ottenere il massimo delle compensazioni economiche per il territorio. Io come candidato Sindaco fui l’unico a favore del Parco eolico anche se non era appetibile elettoralmente perché la politica non può non essere lungimirante e perché dire sempre No ci ha portato alla crisi energetica che viviamo. Oggi come Coordinatore Commissario di Forza Italia di Rimini sono contento che il ministro alla transizione ecologica sia Pichetto Frattin di Forza Italia e che porti avanti il progetto del Parco Eolico. Come Forza Italia di Rimini organizzeremo un convegno con il Ministro Pichetto Frattin per illustrare il progetto di Rimini – conclude Mario Erbetta – e le possibili ricadute positive sul territorio”.