Meteo, alta pressione inarrestabile. Ma domani sera arrivano le piogge

Ci attendono giornate prevalentemente soleggiate ed all’insegna di temperature miti, disturbate dall’arrivo di una debole perturbazione, la terza del mese di febbraio, che da Giovedì sera farà la sua comparsa portando per la giornata di San Valentino, un modesto peggioramento del tempo.

Per la giornata di giovedì, il cielo sarò inizialmente sereno con un graduale peggioramento sui settori occidentali, piogge e rovesci sparsi interesseranno dapprima il levante ligure e l’alta toscana, ma che in serata progressivamente si estenderanno all’Appennino Emiliano-romagnolo, aree pianeggianti della Lombardia orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nevicate sono previste sui rilievi Alpini a partire dai 700-800 metri di quota. Foschie dense e banchi di nebbia al mattino e dopo il tramonto sulla pianura padana. Intensificazione dei venti fino a burrasca forte sulle aree alpine occidentali e di Libeccio dall’Appennino tosco-emiliano a quello marchigiano. Temperature in generale stazionarie o in lieve calo.

Venerdì: Bel tempo al nord con cielo particolarmente terso, a parte qualche addensamento mattutino sulle aree alpine che potranno dar luogo ad occasionali nevicate sopra i 1200 metri. Residue piogge in prima mattinata sono previste sui rilievi appenninici emiliani e lungo le coste adriatiche, ma in successivo rapido miglioramento. Deciso miglioramento sulla Toscana e sulle Marche e nel pomeriggio spazi di cielo sereno anche sulle regioni centrali.

Qualche fiocco di neve potrà scendere sui rilievi abruzzesi, ma generalmente sopra i 1200 metri. Mentre persisterà una nuvolosità più compatta al centro-sud, specie sulle aree tirreniche e su quelle peninsulari meridionali con precipitazioni diffuse, su Puglia, Basilicata, Appennino campano, ed in serata sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia tirrenica. Venti forti Nordoccidentali con raffiche di burrasca sulle aree Alpine di confine, da Ovest sulla Sardegna, sull’Appennino tosco-emiliano e sulle zone appenniniche centrali, con tendenza all’attenuazione nel corso della giornata. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud.

Roberto Nanni tecnico meteorologo di Ampro Meteoprofessionisti