Metromare, i capigruppo della maggioranza: “Spot elettorale poi lo richiudono”

A una settimana esatta dall’inaugurazione del “Metromare” continuano imperterrite le polemiche e i battibecchi tra l’amministrazione comunale di Riccione e gli enti che negli ultimi mesi hanno provveduto a sbloccare l’impasse che per mesi ha tenuto ferma la nuova linea che collegherà le stazioni di Rimini e di Riccione.

Parlano a una voce i capigruppo della maggioranza Andrea Bedina – Lega, Pier Girgio Ricci – Forza Italia, Fabrizio Pullè – NOI Riccionesi, Sara Majolino – Lista Civica Renata Tosi: “E’ questa settimana che dovrebbe partire la nuova linea di autobus sul percorso del TRC? Forse si. Forse verrà anche la Ministra (che magari porterà a mani, in extremis, l’autorizzazione del suo Ministero che – pare – ancora non sia arrivata). Ma nessuno inaugurerà il TRC. Inaugureranno invece un autobus a combustibili fossili, che circolerà su un budello che non è stato riconosciuto come strada, e per giunta lo inaugureranno per soli due / tre mesi. A scadenza. Come una qualsiasi confezione di latte a lunga conservazione. Giusto il tempo di passare le elezioni del 26 Gennaio. Poi lo richiudono”.

Le polemiche in questo caso individuano come sfondo le prossime elezioni regionali in programma a fine gennaio. “Bah.. rimaniamo perplessi. Ma la cosa più incredibile, è che vorrebbero far passare questa inaugurazione, come “una sberla” politica alla Tosi; come per dirle: “vedi, ti agitavi tanto, alla fine abbiamo fatto come volevamo noi”; come se fossero spinti da un perenne desiderio di rivalsa. Rammentiamo a lorsignori piddini, che “la sberla” non l’hanno data alla Tosi, ma l’hanno data alla Città di Riccione”.

Si riprende poi un refrain oramai noto da mesi: “Riccione è una città sventrata, punita, umiliata da quest’opera inutile, costruita distruggendo strade, case di privati, alberi, vegetazione. Un TRC imposto a forza e con la forza dell’arroganza politica, impedendo ai cittadini di esprimersi con un referendum, e facendo calare dal chiuso dei loro grigi uffici la decisione della costruzione del tracciato; decisione che la Città non avrebbe mai preso. Di tutto questo sfregio, possiamo “dire grazie” solo al PD; un partito democratico, che ha “democraticamente” impedito ai cittadini di esprimersi sull’opera; di chiedere loro se fossero concordi o meno.

“I cittadini, gabbati e delusi, si sono poi espressi nelle urne delle elezioni amministrative, non appena ne hanno avuto la possibilità. Due “sberle”, due “sonori ceffoni”, nel 2014 e nel 2017, i cittadini li hanno dati, a questo PD.

Appare dunque evidente che sabato non si inauguri il TRC, ma che si inauguri solo la campagna elettorale dell’ormai onnipresente presidente Bonaccini. Una campagna elettorale che “vuole partire” su di una opera pubblica decisa dal PD contro la volontà dei cittadini. Poi ci “raccontano” che è sbagliato affermare di voler “liberare” la Regione, perché questa è una Regione già libera”.

“Scusateci ma, per noi, NON è liberale chi governa “imponendo e costringendo”. Per noi tutti, la libertà è un valore, ed ha tutto un altro significato”, concludono i capigruppo di maggioranza.