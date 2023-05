Metromare Rimini-Fiera. 77 osservazioni presentate, gara di appalto entro giugno

La rivoluzione verde del territorio passa anche dalla realizzazione della seconda tratta del Metromare, quella che collegherà la stazione di Rimini alla Fiera, in 9 minuti toccando sei fermate lungo il tracciato di 4,2 km che correrà a monte della linea ferroviaria Bologna–Ancona.

Si tratta di un investimento di quasi 54 milioni di euro che vede Patrimonio Mobilità Rimini come stazione appaltante.

“Siamo nella fase di conferenza dei servizi – sottolinea l’assessora Frisoni – che si chiuderà indicativamente alla fine di questo mese. Sono state presentate 77 osservazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento in sede propria protetta lungo 4,2 km seguendo la linea ferroviaria Bologna – Ancona, con i due capolinea (Rimini stazione e Rimini Fiera) e sei fermate intermedie.

Le opere civili prevederanno la realizzazione di due nuovi ponti per scavalcare il porto canale ed il fiume Marecchia, nuovi sottovia e sottopassi per garantire l’assenza di interferenze fra l’infrastruttura Metromare e la viabilità cittadina.

Il progetto ricalca dal punto di vista funzionale e tecnologico quanto già in esercizio sulla prima tratta con la realizzazione di un impianto di trazione elettrico di tipo filoviario, un sistema di regolamentazione della circolazione centralizzato presso il capolinea di Rimini FS e la fornitura di ulteriori veicoli per garantire le frequenze d’esercizio sull’intera tratta.

L’obiettivo è di presentare il progetto al voto del consiglio comunale nelle prossime settimane e bandire la gara per l’affidamento dei lavori entro la fine di giugno, rispettando i milestone del Pnrr”.

Importante anche l’investimento per l’acquisto di nuovi autobus per 7 milioni di euro (in capo a Start Romagna) per “l’elettrizzazione della linea 4, per completare l’innovazione della rete di trasporto pubblico nella zona turistica nord”.