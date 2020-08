Misano, 65enne in scooter si scontra con auto, ricoverato a Cesena in gravi condizioni

Un uomo di 65 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto a Misano poco prima delle 18. Il 65 enne, un bagnino, secondo le prime ricostruzioni percorreva in scooter via Liguria in direzione monte quando dopo essere appena uscito dal sottopasso, si è scontrato con una Opel Corsa che arrivando dalla direzione opposta su via Garibaldi avrebbe svoltato a sinistra in via Matteotti.

Lo scooterista a causa dell’urto, violentissimo, è stato sbalzato contro il muro che costeggia in quel punto la via. Il suo mezzo, un Honda Agility, è andato completamente distrutto.

Il sanitari del 118 hanno intubato l’uomo sul posto è hanno fatto giungere l’elisoccorso da Ravenna, che ha trasportato il ferito nel nosocomio cesenate con il codice di massima gravità.

Sarà la polizia locale a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto in un incrocio regolato da un semaforo.